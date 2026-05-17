Álex Márquez sufre una fractura de la costilla cervical y otra en la clavícula derecha
Álex Márquez sufre dos fracturas de las que se operará en las próximas horas
Bandera roja en Montmeló: brutal accidente de Álex Márquez tras chocar con Acosta
El grave accidente de Álex Márquez en Montmeló se ha quedado finalmente en un susto. El piloto de Ducati ha sufrido una fractura en la costilla cervical y otra en la clavícula derecha. El de Cervera será intervenido en las próximas horas de ambas dolencias en el Hospital General de Cataluña, tal y como informó el equipo Gresini.
Álex Márquez sufrió un accidente a más de 200 km/h en el Gran Premio de Cataluña tras impactar su moto contra la rueda trasera de Pedro Acosta. El piloto de KTM sufrió una rotura en su motor y el de Ducati no pudo esquivarle saliendo volando por los aires. Su moto quedó para el desguace y varios pilotos se cayeron al desprenderse la rueda delantera de la montura. Uno de los afectados fue Fabio Di Giannantonio, quien a la postre, ganaría la carrera.
El accidente de Álex Márquez obligó a mostrar una bandera roja en Montmeló. El piloto fue trasladado de inmediato a la clínica del circuito y posteriormente al Hospital General de Cataluña donde pasará la noche. El piloto, tal y como informó MotoGP, no perdió el conocimiento a pesar de la violencia del impacto.
Álex Márquez physical conditions update: Marginal fracture of C7; further evaluation will be completed next week. Right clavicle fracture; it will be stabilized with a plate. He will undergo surgery today by the team at Hospital General de Catalunya. #GetWellSoonAlex
— Gresini Racing (@GresiniRacing) May 17, 2026
Álex Márquez se rompió una costilla clave como la C7, que tiene como función el soporte de la transición entre la columna cervical y la columna torácica. Además, el golpe produjo una fractura en la clavícula derecha, algo mucho más común en el mundo del motociclismo y por la que necesitará intervención quirúrgica y que se le instale una placa.
El equipo Gresini no ha descartado que Álex Márquez se someta la próxima semana a más pruebas para conocer con detalle lo acontecido en el accidente más grave de lo que llevamos de temporada en MotoGP. Por suerte, todo ha quedado en un susto a tenor del parte médico facilitado por su escudería.