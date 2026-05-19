Álex Márquez y su mensaje después de salir del hospital: «Soy muy afortunado…»

Álex Márquez ya está en casa después de sufrir un espeluznante accidente en el GP de Cataluña de MotoGP que a punto estuvo de costarle la vida. El piloto español tuvo que ser intervenido en la noche del domingo de una fractura de clavícula en el Hospital General de Cataluña y también sufre una fractura marginal de la vértebra C7. En la noche del lunes, Álex Márquez abandonó el hospital rumbo a Madrid, donde iniciará su recuperación sin fecha de regreso.

Álex Márquez volvió a nacer el pasado domingo después de sufrir un terrible accidente tras perder el control de su moto tras un toque con Pedro Acosta. Las imágenes de la Ducati del piloto español desintegrándose en el aire hicieron temer lo peor hasta que Dirección de Carrera anunció que el piloto estaba consciente y el piloto salió del circuito levantando las manos en señal de que se encontraba consciente. Por fortuna, este amargo suceso acabó con una fractura de clavícula y otra en la vértebra C7 que le mantendrá fuera de los circuitos unas semanas.

«¡¡Todo controlado!! Toca pasar por quirófano, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo», escribió el piloto desde el Hospital General de Cataluña, donde fue intervenido en la noche del domingo de la fractura de la clavícula. En la noche del lunes, el de Cervera salió del hospital rumbo a Madrid, donde iniciará una recuperación sin fecha de regreso.

Álex Márquez habla tras salir del hospital

«Muchas gracias de corazón por todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo. Estoy aún muy dolorido y magullado, pero viendo las imágenes solo puedo pensar que fui muy afortunado», escribió Álex Márquez en su cuenta oficial de las redes sociales después de abandonar el hospital.

Muchas gracias de corazón por todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo ❤️. Estoy aún muy dolorido y magullado pero viendo las imágenes solo puedo pensar que fui muy afortunado. — Alex Márquez (@alexmarquez73) May 18, 2026

Ahora Álex Márquez se recuperará en su casa de Madrid con la mente puesta en volver lo más pronto posible al Mundial. De momento, los doctores no hablan de fecha de regreso y lo importante es que quede sellada la fractura de la clavícula, que le hará estar unas semanas de baja después de sufrir un accidente que enmudeció a Montmeló durante la tarde del domingo. Por fortuna, todo se ha saldado con unas semanas de baja para el piloto de Gresini.