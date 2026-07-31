Leo Messi (39 años) sorprende a todos: «Soy muy simple para comer, me gusta el chocolate y el dulce de leche pero mi plato favorito son las milanesas de mi madre»

La imagen de los deportistas de élite suele ir ligada a estrictas dietas y una disciplina casi absoluta en la alimentación. Sin embargo, Leo Messi ha demostrado en más de una ocasión que, aunque cuida al máximo su preparación física, sigue disfrutando de algunos de los sabores que marcaron su infancia y que todavía ocupan un lugar especial en su mesa, especialmente las milanesas de su madre.

El capitán argentino, que continúa compitiendo al máximo nivel a los 39 años, confesó hace unos meses en una entrevista con el diario Olé que nunca ha tenido gustos complicados cuando se trata de comer. «Siempre he sido muy simple para comer», explicó el ocho veces ganador del Balón de Oro, antes de enumerar algunos de sus alimentos favoritos: el asado, la pasta, el chocolate, el dulce de leche, los helados y las milanesas que prepara su madre. Las milanesas forman parte de la gastronomía más popular de Argentina y suelen elaborarse con carne de ternera o pollo empanada. En el caso de la familia Messi, la receta incorpora ingredientes como ajo, perejil y queso parmesano en el rebozado antes de terminar la preparación con salsa, jamón y queso.

«Mi comida favorita son las milanesas de mi madre. No sé… quizá sea la salsa que les pone encima. He comido muchísimas buenas, pero me quedo con la primera, la que siempre comía en mi casa», confiesa el jugador del Inter Miami. «Me gusta todo lo dulce, estoy enamorado de ello. Intento comer poco, pero de vez en cuando me doy un gusto», explica dejando claro que sí cuida su alimentación aunque le gusten esas cosas.

Messi y su alimentación