La estricta rutina de Haaland a lo Marcos Llorente y su dieta de 6.000 calorías: carne roja, hígado, corazón, miel cruda…

La exhibición de Erling Haaland con Noruega frente a Brasil en el Mundial ocupa titulares en todo el mundo. El delantero nórdico marcó un doblete histórico y guió a su selección a cuartos de final en un partido en el que demostró ser un auténtico killer dentro del área. A sus 25 años, Haaland está en su plenitud física y en un estado de forma tremendo que le permite superar rivales con extrema facilidad. Y eso, al margen de su genética, se debe a sus exigentes rutinas de trabajo y alimentación desde años atrás.

La preparación física de Erling Haaland se ha convertido en una de las grandes referencias del deporte de élite. Y es que el noruego no sólo destaca por sus impresionantes registros goleadores, sino también por una disciplina casi obsesiva en todo lo relacionado con el cuidado de su cuerpo. Su rutina recuerda a la de Marcos Llorente, otro futbolista conocido por conceder una importancia extrema a la alimentación, el descanso y los hábitos saludables. Ambos comparten una filosofía basada en optimizar cada detalle del rendimiento, convencidos de ciertas teorías en las que otros no creen.

Uno de los aspectos que más llama la atención del método de Haaland es su alimentación. El ariere puede llegar a consumir alrededor de 6.000 calorías diarias durante los periodos de máxima exigencia física, una cifra muy superior a la de una persona media, pero acorde con el enorme desgaste energético que supone competir al máximo nivel. Su dieta prioriza alimentos ricos en proteínas y grasas de calidad, con especial protagonismo para la carne roja y las vísceras, como el hígado y el corazón, dos productos especialmente ricos en hierro, vitaminas del grupo B y otros micronutrientes. También incorpora con frecuencia miel cruda, utilizada como fuente natural de energía antes y después de los entrenamientos, además de pescado, huevos, frutas, verduras y leche para completar una alimentación equilibrada.

Haaland: su dieta y sus rutinas

Pero el rendimiento del internacional noruego no depende únicamente de lo que come. El descanso ocupa un lugar privilegiado dentro de su planificación diaria. Haaland procura dormir las horas suficientes para favorecer la recuperación muscular y mantener un elevado nivel de concentración, consciente de que el sueño es uno de los pilares fundamentales del rendimiento deportivo. En numerosas ocasiones ha explicado que intenta respetar horarios regulares para acostarse y levantarse, reduciendo al mínimo aquellos factores que puedan alterar la calidad del descanso.

Dentro de esa búsqueda constante por optimizar la recuperación también destaca su interés por la exposición a la luz roja. El delantero utiliza paneles de fotobiomodulación, una tecnología que algunos deportistas incorporan a sus rutinas con el objetivo de favorecer la recuperación muscular y reducir la inflamación tras los entrenamientos más intensos. Aunque la evidencia científica sobre todos sus beneficios sigue evolucionando y no existe un consenso definitivo sobre su eficacia en todos los contextos, la terapia con luz roja ha ganado popularidad entre deportistas de élite.

Otro elemento característico de su rutina son las gafas con lentes amarillas o ámbar que utiliza durante las últimas horas del día, las mismas que lleva Marcos Llorente, al que felicitó tras una de sus explicaciones acerca de su uso. Este tipo de gafas está diseñado para filtrar parte de la luz azul emitida por pantallas y dispositivos electrónicos, con la intención de facilitar la producción natural de melatonina y favorecer la conciliación del sueño. Aunque los estudios científicos ofrecen resultados diversos sobre el alcance real de sus beneficios, muchos deportistas también las utilizan.