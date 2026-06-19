MotoGP y los fabricantes firman el Pacto de la Concordia y los fichajes se anunciarán próximamente

MotoGP Group y los cinco fabricantes presentes actualmente en la parrilla (Aprilia, Ducati, Honda, KTM y Yamaha) han firmado el acuerdo que definirá el marco del campeonato para el periodo 2027-2031, el famoso Pacto de la Concordia que garantiza la continuidad de todas las marcas y que supone un hito inédito en la historia del Mundial. Este acuerdo permite desbloquear los anuncios de los fichajes de los pilotos por parte de los equipos.

Según informó este viernes el campeonato, se trata de la primera vez que todos los fabricantes agrupados en la Asociación de Fabricantes de Motociclismo Deportivo (MSMA) alcanzan y rubrican un único acuerdo conjunto para un ciclo completo de cinco temporadas, consolidando una visión compartida sobre el futuro deportivo, técnico y comercial del certamen.

El nuevo marco llega además en un momento clave para MotoGP, que estrenará reglamento técnico en 2027, con las nuevas motos de 850 cc., y busca dar estabilidad a medio plazo al campeonato mientras mantiene el atractivo competitivo y tecnológico que caracteriza a la categoría reina del motociclismo.

Desde MotoGP explicaron que el acuerdo nace de un proceso de negociación colectiva centrado en los intereses comunes del deporte y sustentado en tres pilares: el desarrollo deportivo, la evolución técnica y el crecimiento comercial. El objetivo es reforzar la competitividad del campeonato, preservar su relevancia tecnológica y seguir ampliando su alcance global.

En paralelo, MotoGP confirmó que también ha alcanzado con los 11 equipos de la parrilla los términos principales del próximo ciclo 2027-2031, cuyo anuncio definitivo llegará más adelante. Ese marco común establecerá las bases regulatorias, deportivas y comerciales de la siguiente etapa del campeonato.

Además, organizadores, fabricantes, equipos y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) seguirán trabajando conjuntamente para introducir mejoras tanto técnicas como deportivas, manteniendo la seguridad como una prioridad y reforzando el producto dirigido a los aficionados.

El consejero delegado de MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, calificó el acuerdo como «un momento definitorio» para el campeonato y destacó que el compromiso de los cinco fabricantes «refuerza la fortaleza actual de MotoGP y la ambición compartida que impulsa su futuro». Ezpeleta subrayó además que el acuerdo, unido al vínculo ya existente con la FIM hasta 2060, ofrece una plataforma sólida para continuar creciendo y abrir una nueva fase de expansión internacional y captación de nuevas audiencias.

Por parte de los fabricantes, el presidente de la MSMA y consejero delegado de Aprilia Racing, Massimo Rivola, celebró que por primera vez todas las marcas hayan alcanzado una posición unánime con MotoGP y defendió que esa alineación permitirá aprovechar mejor el potencial global del campeonato.

En una línea similar se pronunciaron responsables de Ducati, Honda, KTM y Yamaha, que destacaron que el acuerdo aporta estabilidad, ofrece una dirección clara para seguir invirtiendo en tecnología y rendimiento y confirma su compromiso con el Mundial a largo plazo.

Vía libre a los fichajes

Una vez anunciado el Pacto de la Concordia, los equipos de MotoGP ya tienen vía libre para anunciar los fichajes y renovaciones de pilotos para la próxima temporada. Por ejemplo, la renovación de Marc Márquez, el fichaje de Acosta por Ducati Lenovo, Bagnaia a Aprilia, Jorge Martín a Yamaha, Álex Márquez a KTM…

Durante la rueda de prensa les preguntaron por la fecha en la que se anunciarán los fichajes de los pilotos y Gigi Dall’Igna respondió que se dará próximamente, «la próxima semana» seguramente. Por lo que no queda nada para conocer cómo será la parrilla de 2027.