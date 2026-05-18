Jorge Martín sale ileso de otro grave accidente: «De nuevo… agradecido de estar a salvo»

Jorge Martín ha mandado un mensaje a través de redes sociales tras salir ileso de su fuerte caída en el test de Barcelona. El piloto madrileño se fue al suelo al salir de la curva siete y tuvo que ser atendido por el equipo médico en pista de inmediato. Hace un año, el de Aprilia ya sufrió una grave caída en el GP de Qatar que le provocó la rotura de 11 costillas. Por eso, en su mensaje en Instagram, se mostró «agradecido de estar a salvo después de un accidente grave».

Martinator venía de un finde movidito con cinco caídas y, para colmo, dos accidentes graves como los de Álex Márquez y Johann Zarco. En la mañana de este lunes, mientras rodaba con la Aprilia durante el test en Montmeló, se le aparecieron los fantasmas del pasado con la sexta caída del GP. Fue trasladado en ambulancia al centro médico del circuito para ser examinado «principalmente en el codo izquierdo y la pierna derecha». «Los exámenes realizados en el centro médico no revelaron fracturas visibles», comunicó Aprilia.

No obstante, el piloto de San Sebastián de los Reyes fue trasladado al hospital para que le realizaran más pruebas, en las que «no se encontraron fracturas». Aprilia comunicó que el piloto estaba consciente y sin lesiones aparentes; tan sólo tenía algo de dolor fruto del fuerte golpe que se había dado. Gracias a Dios, el accidente se quedó en un susto.

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Al salir del hospital, Jorge Martín publicó un mensaje en su perfil de Instagram en el que daba las gracias por estar a salvo y agradecía a los médicos de pista su rápida reacción para atenderle: «De nuevo… agradecido de estar a salvo después de un accidente grave. Gracias a los médicos de la pista, su reacción fue impresionante». El post lo acompaña con varias fotos en la camilla siendo atendido por los médicos, otra de camino al hospital en la ambulancia y una tras recibir el alta.