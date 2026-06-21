Marc Márquez sí cree: gana en Brno y le mete otro gran bocado al Mundial

Confirmado: Marc Márquez no es de este mundo. Sin estar al 100% y en un circuito donde sufre más, el piloto de Cervera se ha llevado la victoria, la segunda consecutiva esta temporada tras la de Hungría, y pone patas arriba el Mundial. Aprovechó a la perfección la ausencia del líder del campeonato y, saliendo desde la cuarta plaza, remontó para ganar la carrera con un final magistral, adelantando a Bagnaia, tercero, y reteniendo a Ogura, que terminó segundo. Estos 25 puntos le dejan cuarto del Mundial a 40 puntos de Bezzecchi.

Sin Marco Bezzecchi, expulsado del GP de la República Checa por agredir a un comisario de pista, ni Álex Márquez, ausente por lesión, y con Jorge Martín teniendo que hacer una doble long lap por el strike que hizo en Hungría, se le abría una oportunidad de oro a Marc Márquez para recortar puntos con los de la cabeza. Eso sí, no iba a ser fácil. En ausencia del líder del Mundial, el calor extremo aparecía como principal hándicap para la carrera junto con la degradación de los neumáticos.

El ilerdense salió a las mil maravillas como siempre y se puso tercero al paso por la curva uno. También Ogura salió muy bien desde la pole y mantuvo la primera posición. Marc pasaba rápidamente a Di Giannantonio para situarse segundo y tras él hizo lo propio su compañero de equipo, Pecco Bagnaia. Y acto seguido el italiano atacó al 93, que le intentó devolver el adelantamiento, pero el 63 acabó ganando la plaza.

Una vez pasó a Marc, se pegó como una lapa a Ogura para intentar ponerse primero. Esa es la estrategia marca de la casa de Bagnaia: ponerse primero y tirar con todo sin mirar atrás para escaparse y dejar atrás a sus rivales. Le costó lo suyo pasar a la Aprilia porque el japonés se defendió como un buen samurái. Pero el de Turín tenía algo más y consiguió pasarle al final de la segunda vuelta.

Una vez Bagnaia superó a Ogura, Marc abrió gas para intentar adelantarle y evitar que Pecco se fuera. Lo consiguió unos giros después con un interior espectacular para ponerse segundo. Se tiró desde Cervera para coger el interior y encontrar un hueco donde no había. A partir de ahí, las dos motos rojas tiraron y abrieron algo de espacio con respecto al piloto del Trackhouse. Mientras tanto, Acosta adelantaba a Di Giannantonio para situarse cuarto.

El bicampeón del mundo de MotoGP se escapó en solitario, pero la distancia entre ambos nunca llegó al segundo de diferencia. Marc no perdió de vista a su compañero en ningún momento, gestionó las gomas y guardó fuerzas para atacarle al final. Por detrás, Jorge Martín cumplía con la doble long lap (vuelta larga) a la primera, aunque se iba algo largo y superaba los track limits las dos veces.

Mientras Márquez se acercaba a Bagnaia, Acosta perdía posiciones. El Tiburón tenía problemas en la moto y eso hizo que le pasaran tanto Diggia como Joan Mir. A falta de cinco giros para el final, el de Cervera superaba a su compañero de box y abría hueco después. Tiró con todo tras ponerse primero para escaparse, consciente de que venía muy fuerte Ogura por detrás. Pecco se hundió en las últimas vueltas y perdió la plaza también con el japonés, lo que le hacía caer hasta la quinta posición.

Poco después, Pedro Acosta pasaba a Joan Mir para colocarse quinto, pero Di Giannantonio ya estaba a más de siete segundos, por lo que esa quinta plaza era lo máximo a lo que podía aspirar. Cuando parecía que esa sería su posición final, la KTM dijo basta en la última vuelta y tuvo que abandonar. Por su parte, Jorge Martín adelantaba a Moreira para entrar en el top-10. Al final acabó noveno y esto le deja a sólo ocho puntos de Bezzecchi en la clasificación del Mundial.

En la cabeza de carrera, el nueve veces campeón del mundo tiraba con todo lo que le quedaba para evitar que Ogura le diera caza. El piloto japonés fue de menos a más en la carrera, como en la sprint, y echó el resto para poder tener alguna opción de luchar por la victoria en las últimas vueltas. Pero el rey de MotoGP lo tuvo controlado en todo momento y nunca le permitió estar a menos de medio segundo y conseguir su segunda victoria de la temporada, la segunda seguida.