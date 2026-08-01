Con el aumento de las temperaturas, espolvorea canela en los umbrales de las puertas y en los polletes de las ventanas

Para muchos, el verano es la mejor época del año, ya que permite disfrutar de planes al aire libre. Sin embargo, también implica la llegada de muchos insectos, como moscas, mosquitos y hormigas. Los productos químicos son grandes aliados para mantenerlos alejados, pero cada vez más personas son conscientes de sus efectivos nocivos tanto para la salud como para el medio ambiente a largo plazo. Por este motivo, muchas recurren a soluciones caseras, entre los que destaca uno tan simple como sorprendente: espolvorear canela en los umbrales de las puertas y en los polletes de las ventanas. Aunque pueda parecer un truco más, lo cierto es que esta especia tiene propiedades que ayudan a mantener a raya a los insectos.

Durante el verano, las altas temperaturas favorecen la proliferación de estos visitantes indeseados, y las viviendas se convierten en un lugar muy atractivo para ellos. Basta con que encuentren una pequeña rendija o una ventana abierta para acceder al interior en busca de agua, alimento o un refugio donde resguardarse del calor. Precisamente por ello, los expertos insisten en la importancia de proteger los principales puntos de entrada a la vivienda.

El truco de la canela para mantener alejados a los insectos

La canela contiene compuestos naturales, como el cinamaldehído, responsables de su aroma característico. Este olor, aunque agradable para la mayoría de las personas, resulta muy molesto para algunos insectos, como las hormigas. Éstas se desplazan siguiendo rastros químicos que dejan sus compañeras para indicar el camino hacia una fuente de alimento. Al espolvorear canela, ese rastro queda alterado, dificultando que continúen avanzando o que el resto de la colonia siga el mismo recorrido. Como consecuencia, muchas terminan cambiando de dirección y buscando otra ruta.

Los umbrales de las puertas son uno de los puntos más vulnerables de cualquier vivienda. Aunque la puerta permanezca cerrada, siempre existen pequeñas rendijas por las que pueden acceder los insectos. En este contexto, espolvorear una fina capa de canela en esa zona crea una barrera aromática que dificulta su entrada. No es necesario utilizar grandes cantidades; una pequeña línea suele ser suficiente para que el olor permanezca durante varios días.

Los polletes de las ventanas también merecen especial atención. En verano es habitual abrirlas a primera hora de la mañana y durante la noche, lo que facilita la entrada de numerosos insectos. Para evitarlo, los expertos en plagas domésticas recomiendan colocar un poco de canela en las esquinas o en el borde inferior de las ventanas. Además de hormigas, algunas personas utilizan este remedio para intentar alejar pequeñas arañas o determinados escarabajos que buscan refugio en el interior de las viviendas.

Una de las principales ventajas de este remedio es que la canela es un ingrediente 100% natural. A diferencia de algunos insecticidas químicos, no libera sustancias tóxicas al ambiente ni deja residuos peligrosos cuando se utiliza en cantidades moderadas. Esto hace que muchas familias la consideren una alternativa interesante, especialmente en hogares donde viven niños pequeños o mascotas.

Guía paso a paso

La aplicación de esta solución casera está al alcance de todo el mundo. Basta con limpiar previamente la superficie, secarla bien y espolvorear una pequeña cantidad formando una línea continua. Si la zona recibe corrientes de aire o se moja con facilidad, será necesario renovar la canela con mayor frecuencia para mantener su aroma.

Algunas personas prefieren utilizar canela en rama, colocándola cerca de puertas o ventanas. Sin embargo, aunque también desprende olor, la versión en polvo suele ofrecer una mayor superficie de contacto y libera el aroma con más intensidad, por lo que generalmente resulta más eficaz. Existe incluso quien combina la canela con otras especias aromáticas, como el clavo de olor o las hojas de laurel. Estas mezclas potencian el olor y pueden aumentar el efecto disuasorio frente a diferentes insectos.

Usos en el hogar

Si aparecen pequeños puntos o una capa de color blanco o negro sobre las plantas, es muy probable que se trate de hongos. En estos casos, la canela se puede utilizar como un fungicida natural que ayuda a combatir este problema. Basta con espolvorear una fina capa de canela en polvo sobre las zonas afectadas. Si transcurridas entre 48 y 72 horas los hongos persisten, el tratamiento puede repetirse sin inconvenientes, ya que la canela no provoca daños en las plantas cuando se utiliza de esta forma.

Hervir unas ramas de canela junto con agua y cáscaras de naranja, limón o mandarina es una forma sencilla de aromatizar el hogar. A medida que la mezcla alcanza el punto de ebullición, el vapor libera los aceites esenciales de la canela y de los cítricos, creando una fragancia natural que ayuda a neutralizar malos olores, especialmente después de cocinar. Para mantener el aroma durante más tiempo, basta con añadir un poco más de agua cuando el líquido se vaya evaporando y dejar que hierva a fuego lento.