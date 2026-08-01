Los 10 juegos de mesa que convertirán cualquier sobremesa de verano en un plan inolvidable

El verano es el momento perfecto para disfrutar de largas comidas y cenas en buena compañía. Las vacaciones nos permiten reunirnos con familiares y amigos con más frecuencia y aprovechar esos momentos para desconectar del día a día. Y si hay un instante que nunca falla, ese es la sobremesa. Después de comer, no hay mejor plan que sacar un juego de mesa, dejar a un lado los móviles y compartir un rato lleno de risas, conversación y diversión. Ya sea en familia, con amigos o incluso con varias generaciones reunidas alrededor de la mesa, los juegos de sobremesa son una forma fantástica de crear recuerdos. Estas son algunas de las mejores opciones para triunfar este verano.

Quick Stop Indecente

Si buscas un juego pensado para adultos en el que las carcajadas estén aseguradas, Quick Stop Indecente es una apuesta ganadora. Los jugadores deberán responder con rapidez a diferentes categorías, dando pie a respuestas inesperadas y situaciones de lo más divertidas. Su ritmo frenético y su humor desenfadado lo convierten en una opción ideal para reuniones con amigos y fiestas.

Dixit

Dixit es uno de los juegos de mesa más premiados de los últimos años. Destaca por sus espectaculares ilustraciones y por una mecánica basada en la imaginación. Un jugador describe una carta mediante una palabra, una frase o incluso una canción, mientras el resto intenta adivinar cuál es. Es perfecto para jugar en familia, ya que fomenta la creatividad y la interpretación.

Brick Like This

Con Brick Like This, la comunicación es la verdadera protagonista. Los jugadores forman equipos y uno de ellos debe explicar cómo construir una figura con bloques para que su compañero la reproduzca sin verla. Los malentendidos y las construcciones imposibles hacen que cada partida sea diferente y muy divertida.

Catan

Hablar de juegos de estrategia es hablar de Catan. En este clásico moderno, los participantes deben gestionar recursos, construir carreteras y negociar con otros jugadores para expandir su territorio. Cada partida ofrece una experiencia distinta, lo que hace que nunca resulte repetitivo.

Código Secreto

Código Secreto es un juego de palabras e ingenio en el que dos equipos compiten por descubrir a todos sus agentes secretos antes que el rival. Para conseguirlo, los jefes de equipo sólo pueden dar una pista de una única palabra, por lo que la comunicación y la capacidad de asociación serán fundamentales.

Dobble

La sencillez de Dobble es precisamente uno de sus mayores atractivos. Cada carta comparte un único símbolo con otra y el objetivo consiste en encontrarlo antes que los demás. Es un juego rápido, dinámico y apto para todas las edades, perfecto para animar cualquier sobremesa.

Sushi Go!

Con un diseño colorido y unas reglas muy fáciles de aprender, Sushi Go! propone crear el mejor menú de sushi posible mientras las cartas van pasando de un jugador a otro. Combina estrategia, rapidez y partidas muy ágiles, por lo que resulta ideal tanto para niños como para adultos.

Uno

Pocos juegos son tan conocidos como Uno. El objetivo es quedarse sin cartas utilizando números y cartas especiales que cambian el rumbo de la partida. Su facilidad para aprender a jugar y las constantes sorpresas hacen que siga siendo uno de los imprescindibles en cualquier reunión familiar.

Jungle Speed

Si lo tuyo son los juegos de reflejos, Jungle Speed no puede faltar en tu colección. Los jugadores deberán estar muy atentos para identificar símbolos iguales y lanzarse a coger el tótem antes que nadie. La rapidez y la concentración son las claves para ganar en este divertido desafío.

Hitster

Los amantes de la música encontrarán en Hitster un juego perfecto para poner a prueba sus conocimientos musicales. Los participantes deben ordenar canciones de diferentes décadas cronológicamente, mientras disfrutan de auténticos éxitos. Además de ser muy entretenido, consigue que cualquier sobremesa termine convirtiéndose en una auténtica fiesta.