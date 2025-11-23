Un inglés pregunta esto sobre España y la respuesta lo dice todo: «Se hizo el silencio»

La escena es tan cotidiana en España como sorprendente para quienes la observan desde fuera: un grupo de familiares o amigos sentados alrededor de una mesa donde ya no queda comida, pero nadie se levanta. Es la sobremesa, ese ritual que para muchos españoles es tan natural que apenas le dan valor, pero que para otros países resulta de lo más extraño

En este contexto, surge la anécdota que en los últimos días se ha hecho viral. El usuario de X (antes Twitter), Boris Gragera (@BorisXD)compartió una conversación que mantuvo con un inglés. Lo que no esperaba era que aquella reflexión aparentemente inocente sobre las sobremesas españolas fuese a superar las 575.000 visualizaciones en cuestión de horas y convertirse en un fenómeno viral en redes sociales.

La pregunta de un inglés sobre las sobremesas

Todo comenzó, según relata él mismo, con la siguiente pregunta: «¿De qué pueden hablar los españoles durante horas en la mesa?» Su interlocutor inglés no entendía cómo era posible que las comidas se extendieran tanto que incluso, en ocasiones, casi se solaparan con la cena. Boris respondió con una frase sencilla, casi obvia para cualquier español, pero que provocó que en el otro lado de la mesa se hiciera el silencio. «Le respondí simplemente que de la vida», escribió en su publicación.

A raíz de esta anécdota, Boris quiso expresar una reflexión que terminó conectando con miles de personas: «A veces olvidamos que somos una potencia exportadora de algo que muchos países admiran, que es el arte de vivir. No sé por qué nos avergonzamos de ello, cuando es uno de nuestros mayores tesoros culturales».

Ayer, hablando con un inglés sobre España y nuestra cultura, me preguntó directamente de qué podemos estar hablando durante horas en las comidas, y cómo es posible que esas sobremesas interminables casi enlacen con la cena. Le respondí simplemente: “de la vida”.

Boris Gragera (@BorisXD) November 19, 2025

Éstas fueron algunas de las respuestas más destacadas de los usuarios: