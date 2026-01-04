Increíble pero real: apela una multa de 58 euros, gana el caso… y termina gastando casi 30.000 euros

Apela una multa de 58 euros y acaba gastando casi 30.000 euros en un proceso judicial que se ha convertido en viral. Las multas rara vez se equivocan, aunque puede pasar, un radar mal calibrado o un error de la persona que ha decidido multarnos, es complicado que suceda. Una multa suele ser el menor de los problemas, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un elemento que puede ser clave en estos días que corren.

Es importante saber a la hora de apelar a cualquier multa si tenemos o no razón.

Es real, pero parece increíble



Antes de recurrir cualquier multa hay que estar muy seguro en el proceso en el que nos vamos a sumergir.





Apela esta multa, gana el caso y acaba gastando 30.000 euros

Esta historia nos explica qué puede pasar cuando recurrimos una multa, los costes judiciales de una batalla legal que estamos a punto de iniciar, pueden acabar de darnos algunos detalles que pueden ser claves.

Tal y como se ha hecho eco el medio francés OuesFrance: «Los hechos se remontan a 2021. Una mujer, una tal señora Mathie, es multada por “doble estacionamiento” en la avenida Boucaut, en el norte de la ciudad de Adelaide, cerca de una escuela privada. Según el medio ABC News Australia, “los documentos judiciales indican que su coche fue fotografiado dos veces en un período de dos minutos “parado en una fila de coches”, pero también inmediatamente paralelo a una línea de coches aparcados”. La Sra. Mathie impugna esta multa, afirmando que no estaba aparcada sino que estaba bloqueada en una cola de tráfico, y que no podía maniobrar sin infringir otras normas de seguridad vial. Se presentó sola ante el tribunal de primera instancia de Elizabeth para su juicio en 2023, pero el magistrado rechazó su defensa, juzgando que dos minutos, “es un tiempo excesivamente largo para que un coche se quede atrapado en el tráfico sin explicación».

Siguiendo con la misma explicación: «Decidida a continuar su impugnación, la australiana decide apelar, esta vez con la ayuda de un abogado, ante el Tribunal Supremo del Sur de Australia. Su principal argumento se basa en un detalle técnico: “el acta de la multa no especificaba claramente la infracción exacta, mencionando dos infracciones distintas según las Australian Road Rules y la Road Traffic Act 1961”, explica el medio australiano News.com.au. El Tribunal Supremo dio la razón a la Sra. Mathie, considerando que las acusaciones no le habían sido claramente comunicadas. A falta de esta aclaración, el plazo de seis meses de que disponía el ayuntamiento para continuar con el caso había expirado. El caso iba a ser devuelto al tribunal de primera instancia para un nuevo juicio, pero el consejo finalmente retiró su cargo, escribe ABC News Australia. Su abogado dijo a ABC Radio: “El Tribunal de Apelación confirmó que la Sra. Mathie tenía razón: habría infringido otras normas de tráfico si hubiera intentado salir de esta cola de tráfico. Después de cuatro años de batalla legal, el Tribunal de Apelación ordenó al ayuntamiento que reembolsara el 20% de los gastos de apelación de la Sra. Mathie, es decir, 10.580 dólares (5 947 €) de los 52.896 dólares (29.733 €) gastados en su defensa».