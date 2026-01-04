Lo hizo como cualquiera que quiere ahorrar: dejó el coche en un centro comercial y volvió con 1.000 € en multas

Dejó el coche en un centro comercial y volvió con 1.000 euros en multas, le costó caro el viaje al aeropuerto. No es fácil viajar hoy en día, aunque los billetes de avión están tirados de precio si los compramos con antelación y si tenemos en cuenta el viaje que vamos a hacer, a veces el mayor dolor de cabeza consiste en llegar al aeropuerto. La comodidad de llegar y marcharse a casa después de un largo viaje con el propio coche de uno no siempre es fácil.

Como cualquiera que quiere ahorrar lo hizo

Dejó el coche en un centro comercial y volvió con 1.000 euros de multas

Un centro comercial cercano parecía la mejor opción para dejar un coche lo más cerca posible del aeropuerto. Pero cuidado, hay unas normas que debemos conocer y que quizás hasta ahora este experto no haya podido conocer. Este tipo de multas nos sumergirán en lo peor de una idea que pretender ahorrar, pero con algunos detalles claves.

El medio italiano Liberoquotidiano nos explica que: «Ya ha sido rebautizado como «el astuto de Mercedes». Sin embargo, no fue tan agudo, teniendo en cuenta que cuando vuelva a recoger el coche tendrá que pagar una ráfaga de multas, cada una de 42 euros. La historia, que se ha vuelto viral, tiene como escenario el aparcamiento del centro comercial Oriocenter, en Bérgamo, que se encuentra a tiro de piedra del aeropuerto. Una proximidad que algunos viajeros más astutos que los demás han decidido aprovechar a su favor, para no pagar el aparcamiento del aeropuerto. Sin embargo, olvidándose de tener en cuenta el código de circulación. De hecho, el aparcamiento está reservado a los clientes del supermercado y quien deje el coche ilegalmente puede ser sancionado por prohibición de estacionamiento. Pero hay un detalle que no debe pasarse por alto: el código de circulación prevé que se puede levantar una multa cada 24 horas. El Mercedes en cuestión parece que ha estado aparcado allí durante al menos un mes y ya ha acumulado una veintena de multas por un total de más de 800 euros. En el parabrisas destaca el irónico mensaje «buen regreso»…».

Para ahorrarse el parking del aeropuerto ha acabado pagando más de 800 euros, quizás casi lo mismo que le costó ese viaje de casi un mes que seguro que disfrutó al máximo. Con una serie de elementos que se convirtieron en una auténtica realidad en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esta estrategia puede ser especialmente arriesgada si tenemos en cuenta todo lo que tenemos por delante.

El transporte público es la única forma de ahorrar dinero en un viaje de regreso sorpresa o quizás con la ayuda de algunos familiares para poder evitar aparcar en un lugar inadecuado. Lo que necesitamos es siempre tener el coche bien aparcado para conseguir aquello que queremos, un plus de buenas sensaciones que, sin duda alguna, no hubiéramos ni esperado. Esta historia viral nos explica lo que no debemos hacer.