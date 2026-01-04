Las abuelas cocineras lo utilizan siempre: el truco sin salsa rosa ni mayonesa para que los langostinos queden deliciosos

Las abuelas cocineras siempre han sido las guardianas de los mejores secretos de la cocina, esos trucos infalibles que pasan de generación en generación. En el caso de los langostinos, este marisco tan apreciado por su delicadeza y versatilidad, siempre hay formas de hacerlos aún más deliciosos. Hoy te traemos una receta innovadora, fácil de preparar y con un toque de picante; no lleva salsa rosa ni mayonesa, lo que le da un giro más fresco y sabroso a este marisco tan popular.

La receta es sencilla y no requiere grandes habilidades culinarias. En menos de 30 minutos tendrás un plato delicioso y sofisticado. Asimismo, el toque de picante del tabasco, combinado con el frescor del limón, el jengibre y el ajo, crea una mezcla de sabores espectacular. Los langostinos quedan con un sabor profundo y complejo, pero sin ser demasiado intensos. Son ideales para una comida rápida entre semana, pero también son perfectos para una cena especial o incluso para sorprender a tus invitados esta Navidad.

Langostinos en salsa picante

✨LANGOSTINOS en salsa picante en AIRFRYER ⬇️ Hoy nos chupamos los dedos con estos deliciosos langostinos en salsa picante, toma nota porque te van a encantar 😋⬇️ 📝 Ingredientes 🔸500 g langostinos crudos 🔸Zumo de 1 limón 🔸1 chorrito de salsa de soja 🔸30 ml de aceite de oliva VE 🔸Sal y pimienta 🔸Perejil picado 🔸Jengibre picado 🔸3 dientes de ajo picados 🔸10 gotas de Tabasco ▶️ Mezcla todos los ingredientes y déjalos macerar mínimo 4 hora, mejor de un día para otro (removiendo un par de veces) ▶️ Llévalos a la freidora de aire a 200 ºC – 7 minutos y ya los tienes listos para disfrutar 👩🏻‍🍳 Espero que te animes a probarla! Estoy segura de que te va a encantar 🔥😍 Cualquier duda o sugerencia te leo en los comentarios! 🥰⤵️

Está receta está llena de ingredientes frescos, sin necesidad de mayonesa ni salsa rosa. Los ingredientes necesarios son:

500 g de langostinos crudos: Lo ideal es utilizar langostinos frescos, ya que su sabor es incomparable.

Zumo de 1 limón.

1 chorrito de salsa de soja.

30 ml de aceite de oliva virgen extra.

Sal y pimienta al gusto.

Perejil picado.

Jengibre picado.

3 dientes de ajo picados.

10 gotas de tabasco

La preparación de estos langostinos es muy fácil y rápida. El truco está en dejar que los ingredientes se mezclen y marinen para que los langostinos absorban todos los sabores antes de cocinarlos:

Si no has comprado los langostinos ya pelados, lo primero que tendrás que hacer es pelarlos y quitarles la cáscara. Asegúrate también de retirar la vena negra que recorre su espina dorsal. En un bol grande, coloca los langostinos crudos y añade todos los ingredientes mencionados: el zumo de limón, la salsa de soja, el aceite de oliva, el perejil, el jengibre, el ajo picado y las gotas de tabasco. Agrega sal y pimienta al gusto. Remueve bien para que los langostinos queden bien cubiertos con la mezcla. Cubre el bol con film transparente y deja que los langostinos marinen en la nevera durante al menos cuatro horas. Si puedes dejarlos marinar de un día para otro, mucho mejor, ya que los sabores tendrán más tiempo para fusionarse. Precalienta la freidora de aire a 200°C durante unos 5 minutos. Una vez caliente, coloca los langostinos marinados en la canasta. y cocina a 200°C durante 7 minutos. A mitad de cocción, abre la freidora y sacude la canasta para que los langostinos se cocinen por igual. Una vez cocidos, los langostinos deberían tener una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro. Sirve inmediatamente, espolvorea un poco más de perejil fresco y disfruta de estos deliciosos langostinos en salsa picante.

Los langostinos son un alimento muy recomendable dentro de una dieta equilibrada y variada gracias a su bajo aporte calórico y su alto contenido en proteínas de excelente calidad. Por cada 100 gramos, aportan más del 20% de proteínas y menos de 100 calorías, lo que los convierte en un alimento con baja densidad energética y adecuado para prácticamente todos los grupos de población. Estas proteínas tienen un perfil de aminoácidos esencial muy completo, similar al de otros alimentos de origen animal, lo que las hace especialmente valiosas para el mantenimiento de masa muscular y la reparación de tejidos.

Además de las proteínas, los langostinos son una fuente destacable de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente omega 3, como el DHA y el EPA, que contribuyen a la salud cardiovascular, reducen la inflamación y ayudan a mantener un perfil lipídico equilibrado. Entre los minerales, se encuentran el yodo, fósforo, selenio y calcio, que son importantes para el correcto funcionamiento del metabolismo, la salud ósea y el sistema inmunitario. Su aporte vitamínico es más modesto, aunque contienen principalmente vitaminas del grupo B, como la B12 y la B3, necesarias para la producción de energía y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.