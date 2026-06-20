Terremoto en MotoGP: expulsan al líder Bezzecchi por pegar un puñetazo a un comisario

Marco Bezzecchi, líder del Mundial de MotoGP, ha sido expulsado del Gran Premio de la República Checa por agredir a un comisario. El piloto italiano le pegó un puñetazo después de caerse en la carrera al sprint, agrediendo dos veces al comisario al querer levantar su moto. La sanción es muy relevante en el Mundial y, además de ser ejemplar, supone un terremoto en MotoGP: Bezzecchi es el líder de la clasificación general.

La Dirección de Carrera de MotoGP ha sido contundente con el piloto italiano: expulsión por completo de todo lo que queda de GP de la República Checa, que básicamente es la gran carrera del domingo. Bezzecchi no estará en esa prueba por esta expulsión por pegar a un comisario de MotoGP.

Marco Bezzecchi has lost his cool after his #CzechGP Sprint race crash 🥊#MotoGP pic.twitter.com/xjYjneUIBx — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) June 20, 2026

Los hechos ocurrieron en la carrera al sprint de este sábado en el circuito de Brno. A falta de dos vueltas para el final, Bezzecchi se fue al suelo. Tras ello, y tras ver que un comisario estaba cogiendo la moto, el italiano se fue directo a por él y le golpeó en un primer momento, apartándolo de la moto.

Tras eso, Bezzecchi se volvió a dirigir a por este comisario y le pegó un puñetazo en la cara. Una imagen bochornosa y fuera de lugar que le ha costado al italiano de Aprilia esta durísima sanción: se queda sin correr la prueba principal del GP de la República Checa de MotoGP en Brno.

Esto supone un terremoto en el plano deportivo. Marco Bezzecchi es el líder del Mundial con 180 puntos. Se irá de la República Checa con un doble cero, ya que ni puntuó en la prueba al sprint (por la mencionada caída) y tampoco lo hará en la carrera del domingo por esta sanción.

Jorge Martín está a sólo 15 puntos de Bezzecchi, por lo que le puede adelantar ya este domingo. Y, además, esto supone también un importante paso para Marc Márquez, ya recuperado de su lesión, que es quinto en el Mundial a 50 puntos de Bezzecchi, por lo que le podría recortar muchos puntos en este Gran Premio.