Raúl Fernández y Trackhouse acercan posturas para su renovación

La continuidad de Raúl Fernández en MotoGP está cada vez más cerca. Las negociaciones entre el piloto y el Trackhouse van por buen camino. Ambas partes han acercado posturas en los últimos días y, aunque todavía no hay nada en firme, hay muchas posibilidades de que el madrileño amplíe su contrato con el equipo americano para seguir vistiendo sus colores en 2027.

El piloto no quiso dar detalles sobre su futuro este viernes ante los medios en Brno. Ha estado a punto de perderse el Gran Premio de la República Checa por una apendicitis que le diagnosticaron el miércoles. Por suerte, pudo evitar el quirófano, pero ha llegado muy mermado a esta carrera. Y aun así se metió en Q2 directo y acabó sexto en la sprint race.

«Normalmente, me centro bastante en lo mío y dejo a las personas que trabajan conmigo hacer su trabajo. Este fin de semana, creo que es incluso más, me tengo que centrar en mí, no pensar en nada más, intentar reducir al máximo todos los eventos. La situación que tenemos es particular, no pasa todos los fines de semana. Ellos lo entienden y yo estoy agradecido de poder estar encima de la moto, creo que ya es un milagro», señaló este viernes.

Su rendimiento en pista está siendo intachable. Ya ganó en Australia el año pasado y ha conseguido un total de tres podios en domingo. Por si todavía tenían alguna duda en Trackhouse, en medio de los rumores sobre su continuidad en MotoGP, Fernández ganó la sprint en Mugello con más de un segundo de distancia con el segundo, Jorge Martín, y más de tres sobre el tercero, Di Giannantonio. No ganó, arrasó.

Con todo y con eso, seguía sin tener un asiento asegurado en MotoGP para el próximo año. Trackhouse todavía tenía dudas sobre quién iba a ser su segundo piloto. Enea Bastianini ocupará la vacante que deja Ai Ogura tras su marcha a Yamaha y se especuló con Manu González para ocupar el sitio de Raúl. Pero, finalmente, según ha podido saber OKDIARIO parece que Justin Marks, propietario del equipo Trackhouse, ha decidido seguir apostando por el subcampeón del mundo de Moto2 en 2021.

Raúl convence a Trackhouse

Todavía no hay nada cerrado, pero según adelantó Motorsport y ha podido confirmar este periódico, la intención del equipo americano es dejarlo cerrado en Brno. Marks se ha tomado su tiempo para decidir al segundo piloto para 2027. Tras reunirse con muchos pilotos, decidió decantarse por la continuidad del madrileño.

Sus resultados han convencido al jefe del equipo y, según aseguran a este medio fuentes cercanas a la negociación, «hay muchas posibilidades» de que Raúl siga en Trackhouse el año que viene, pero no hay «nada en firme» todavía. De llevarse a cabo, Fernández renovaría por un año con los americanos. Prolongaría así el proyecto que empezó en 2023 cuando llegó al RNF, que en 2024 pasa a ser Trackhouse Racing.

Son muy buenas noticias para un piloto que ha ido de menos a más en MotoGP, y que a día de hoy se encuentra en su mejor momento. La Aprilia y el madrileño son uno y se ha asentado como uno de los candidatos al podio en cada Gran Premio. Este es el premio al buen trabajo y al esfuerzo que viene realizando el piloto en los últimos años, especialmente desde la llegada de Davide Brivio al box del equipo satélite de Aprilia.