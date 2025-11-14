El test más personal a Raúl Fernández: «El Real Madrid es el mejor club del mundo»

Raúl Fernández atiende a OKDIARIO desde el circuito de Ricardo Tormo en Cheste (Valencia) antes del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El piloto madrileño del Trackhouse Racing, gran seguidor del Real Madrid, habla del de su equipo, «el mejor club del mundo», su mayor apoyo, desvela quienes son sus ídolos, su hermano, su sueño por cumplir e incluso su mayor miedo en la vida. Incluso pone por delante, como es lógico, ganar un título de MotoGP a una Champions de su equipo, «que tiene muchas», comentó entre risas.

Pregunta.- Defínete en una palabra.

R.- Tranquilo.

P.- ¿Cuál es el mejor momento de tu carrera deportiva?

R.- Pues no sé si mi victoria o el primer pódium de mi hermano.

P.- ¿Un sueño por cumplir?

R.- No lo puedo decir.

P.- ¿Cuándo se cumpla lo dirás?

R.- Sí.

P.- Del 1 al 10, ¿qué nota te pones a este 2025?

R.- Un siete y medio, ocho.

P.- Objetivo para la próxima temporada.

R.- Disfrutar.

P.- ¿El Real Madrid es…?

R.- El mejor equipo del mundo.

P.- ¿Messi o Cristiano?

R.- Cristiano.

P.- ¿Vinicius o Mbappé?

R.- Mbappé.

P.- ¿Una Champions del Real Madrid o ganar un título de MotoGP?

R.- Ganar un título MotoGP. Que le den por saco a las Champions del Madrid, que tiene muchas.

P.- ¿Tu mayor ídolo?

R.- Antes podría coger un deportista profesional, pero creo que mis padres.

P.- ¿Y un referente?

R.- Mis padres. Mi hermano aún no, porque a veces es muy pequeño y tiene cosas de niño, pero sí mis padres.

P.- ¿Tu hermano es…?

R.- Mi mayor apoyo.

P.- ¿Raúl Fernández es…?

R.- Un tío currante.

P.- ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida?

R.- No disfrutar de lo que hago.