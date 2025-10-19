Raúl Fernández arrasa en Australia y consigue su primera victoria en MotoGP

Raúl Fernández ha hecho historia en el GP de Australia al conseguir su primera victoria en MotoGP. El madrileño aprovechó que Marco Bezzecchi tenía una doble long lap para escaparse en cuanto cogió la cabeza de carrera. En Indonesia se le escapó el podio por los pelos, este sábado en Phillip Island perdió con la Aprilia oficial, pero este domingo controló la carrera como si fuera un veterano para escribir su nombre en los libros de historia de la categoría reina. Es, además, su primer podio en una carrera larga de MotoGP.

La estrategia salió a pedir de boca y Raúl subió al primer cajón del podio, junto a Di Giannantonio, segundo y Bezzecchi, tercero, e hizo sonar el himno de España en su honor. Bezzecchi partía como el gran favorito después de su victoria en la sprint, pero tenía que cumplir una doble vuelta larga por tirar a Márquez en Indonesia. El italiano ejecutó su plan a la perfección, firmando una muy buena salida y situándose primero con Raúl Fernández muy pegado, y Pedro Acosta tercero.

El Tiburón también salía bien y se situaba justo delante de Quartararo y detrás de las Aprilia. En la tercera vuelta de carrera, Acosta adelantaba a Raúl Fernández y Bezzecchi lo aprovechaba para irse. Le estaba metiendo siete décimas por vuelta a la KTM. Pero Raúl estaba muy pegado a Pedro y le devolvió la pasada un giro más tarde. Al que le costaba más avanzar era a Álex Márquez. El de Gresini no salió tan bien como en la sprint y mantuvo la sexta posición, por detrás de Jack Miller, el ídolo local, que se fue al suelo en la quinta vuelta.

Bez tiró con todo en las primeras vueltas para poner tierra de por medio con sus perseguidores, para salir lo más cerca posible de la cabeza tras cumplir la sanción. El capo de Aprilia esperó hasta el final para hacer las dos long laps. El mensaje le apareció al principio de la segunda vuelta, pero el italiano cumplió el castigo en las vueltas cinco y siete. El ganador de la sprint se situaba sexto, entre Di Giannantonio y Pol Espargaró, tras realizar a la perfección las dos vueltas largas.

Marco tiró fuerte para intentar llegar a la cabeza. Pero estaba complicado porque Raúl Fernández también iba muy bien con la Aprilia. El madrileño del Trackhouse le metía más de dos segundos a Acosta y Álex Márquez en el ecuador de la carrera. Bezzecchi pasaba con facilidad a Quartararo en la recta y seguía con su remontada. El siguiente objetivo era la Ducati de Di Giannantonio.

Delante la pelea estaba por la segunda posición entre Álex y Acosta. Parecía que hoy las Ducati iban algo mejor que el sábado, mientras que el Tiburón sufría en la parte final de carrera. Poco a poco fue cayendo el 37, que pasó de luchar por el segundo puesto a la quinta posición en apenas seis giros. Primero fue el pequeño de los Márquez el que le adelantó en la vuelta 16.

A partir de ahí empezó a caer. Le pasaron Di Giannantonio en la vuelta 20 y Bezzecchi en la 22. Poco después de que Marco pasara a Pedro, el del VR46 le metía la moto al 73 para situarse segundo y ponerse como la mejor Ducati. Por delante, Raúl Fernández volaba encima de la moto hacia su primera victoria en MotoGP.

A Bez no le iba a dar para llegar a luchar por la victoria, pero sí al podio. A dos giros del final adelantó a Álex para ponerse tercero, aprovechando que el segundo del Mundial está sufriendo. Además, con estos puntos, el de Aprilia le arrebata la tercera posición del campeonato a su amigo Pecco Bagnaia, que se fue al suelo a cuatro vueltas del final, y se coloca a 97 puntos del piloto de Gresini. No levanta cabeza el bicampeón del mundo de MotoGP.