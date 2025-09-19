Ducati premia a Álex Márquez: llevará la misma moto que Marc en 2026

Ya es oficial. Álex Márquez llevará una Ducati de Fábrica en 2026. Así lo ha anunciado su equipo, el Gresini Racing, este viernes en sus redes sociales. Esto significa que el año que viene el piloto de Cervera llevará la misma moto que Marc Márquez y Francesco Bagnaia, los dos pilotos del equipo oficial. Este es el premio a una magnífica temporada. Ducati ha decidido premiar al 73 antes de que termine el Mundial y no esperar a ver qué pasa con el subcampeonato.

«En 2026, Álex competirá a bordo de una Desmosedici GP Factory, mientras sigue vistiendo los colores del BK8 Gresini Racing MotoGP», anunció el equipo Gresini a bombo y platillo en sus redes sociales. Álex Márquez podrá competir con Marc y Pecco en igualdad de condiciones la próxima temporada. El pequeño de los hermanos está firmando el mejor año de su carrera deportiva en MotoGP y tiene a tiro ser subcampeón del mundo.

Ahora mismo, Álex es segundo con 93 puntos de ventaja sobre el tercero, Pecco Bagnaia, y 101 sobre el cuarto, Marco Bezzecchi, a falta de seis carreras para el final. Aunque todavía tiene opciones de ser campeón del mundo, estas se pueden esfumar el próximo fin de semana en Motegi. Si Marc le saca tres puntos al terminar todo el Gran Premio, el 93 sumará su noveno título mundial, el séptimo de MotoGP.

Tal y como dijo Davide Tardozzi a Marca en Misano, «Ducati premiará a Álex Márquez». Y así ha sido. Le han dado el premio gordo. Después de que Uccio Salucci anunciara que el año que viene renunciaban a una de las dos GP26 que les correspondían por contrato, al ser el primer equipo satélite de los de Borgo Panigale, la puerta se abría para el Gresini Racing y Álex Márquez.

El equipo que lidera Nadia Padovani tenía firmado por contrato seguir con las motos del año anterior, como ha sucedido este curso con Álex y Fermín Aldeguer. Pero al quedarse una de las dos GP26 libres, han decidido ofrecérsela a Álex Márquez como premio por el gran trabajo que está haciendo este año en MotoGP. Es la única Ducati que ha podido ganarle esta temporada en pista. Su temporada está siendo fabulosa y en 2026 contará con el mismo material que Marc Márquez, para poder competir de igual a igual.