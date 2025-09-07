Álex Márquez saca la caballería para imponerse a Marc en Montmeló y no habrá bola de título en Misano

Álex Márquez se ha impuesto en la carrera larga del domingo en el GP de Cataluña de MotoGP tras una batalla trepidante contra Marc. El 73 iba más fuerte aquí en Montmeló y llevó al límite a su hermano, para acabar imponiéndose con casi dos segundos de ventaja. Por tanto, no habrá posibilidad de que Marc Márquez gane el título en Misano. Tendrá que esperar a Japón. Una victoria justa y merecida para el piloto de Gresini que hizo sonar el séptimo de caballería al entrar a meta, con Bastianini tercero.

El líder del Mundial firmó una gran salida superando a su hermano Álex al paso por la curva uno. Marc le metió la moto por el interior para ponerse en cabeza. Lideró durante las primeras vueltas, con Pedro Acosta por detrás de las dos Ducati. El Tiburón de Mazarrón se situó en posición de podio partiendo desde la quinta plaza, muy cerquita de los dos hermanos. Quartararo, como era de esperar, bajaba hasta quinta plaza después de que le adelantara Bastianini al final de la primera vuelta.

Pese a caer al segundo puesto, Álex Márquez no se rindió y se empezó a trabajar el adelantamiento. En la curva 10 de la tercera vuelta empezó a acercarse y prepararse el adelantamiento. Le cogió el rebufo en la recta de meta y en la uno se metió por dentro para recuperar la primera posición. El 93 intentó devolvérsela, pero el de Gresini cerró muy bien la puerta y retuvo la cabeza de carrera.

Poco a poco se iba incrementando la distancia entre Álex y Marc y entre Marc y las dos KTM de Acosta y Bastianini. A mitad de carrera, el 73 se escapaba hasta las cuatro décimas de ventaja, las mismas que tenía el del Ducati Lenovo con Enea Bastianini después de que éste pasara a Pedro. La Bestia había recuperado tiempo con el líder de MotoGP en las primeras curvas, pero el español recuperó en apenas unos giros.

De hecho, Marc le recortó dos décimas a Álex en esa vuelta, aunque el pequeño de los Márquez apretó en la siguiente vuelta para recuperar algo de ventaja. Por detrás se caía Zarco cuando rodaba en quinta posición. La sorpresa estaba en la séptima posición, donde aparecía Pecco Bagnaia. El italiano salía desde el puesto 21 tras una mala clasificación y logró adelantar hasta situarse séptimo, por detrás de Quartararo. Más atrás, en duodécima posición, estaba Jorge Martín.

La igualdad era máxima en la lucha por la victoria, pero todo se decidió a falta de cinco vueltas cuando Marc se fue largo en la 10 y perdió casi medio segundo con Álex Márquez. Hasta Davide Tardozzi desde el box decía finito, hasta aquí había llegado la pelea. El piloto de Gresini esta vez no falló, aguantó la presión y se llevó la victoria en Montmeló. Su segundo triunfo en MotoGP, el primero con Marc en pista, ya que en Jerez se cayó el 93.

Para aquellos que decían que Álex no le metería la moto a su hermano, para aquellos que decían que no aguantaría la presión, el pequeño de los Márquez demostró que es uno de los mejores pilotos del mundo al ganar una batalla trepidante contra el rey de la categoría. Llevó al límite al hermano mayor y le obligó a cometer un error que sentenció la carrera. Así que no habrá bola de título en Misano.

Enea Bastianini fue tercero y Acosta terminó cuarto. No le funcionó el neumático trasero al español y acabó fuera del podio. Por su parte, Pecco Bagnaia terminó séptimo después de que le adelantara Ai Ogura en las últimas vueltas. Acabó sufriendo el bicampeón porque hasta Marini estuvo a punto de pasarle en el último giro.