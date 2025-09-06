Álex Márquez admite su error: «Ha sido un golpe de realidad»

Álex Márquez hizo autocrítica y reconoció su error tras la caída que le costó la victoria en la sprint del GP de Cataluña de MotoGP, que ha puesto a Marc con bola de partido en Misano ahora mismo. El piloto de Gresini explicó que se veía tan cómodo que quiso apretar para aumentar su ventaja sobre el segundo, que estaba a un segundo y medio, y ese exceso de confianza le hizo caerse cuando tenía la victoria en la mano.

«Nada, al final, son carreras y cuando vas tan rápido, vas luchando por la victoria en el sprint, ha sido un golpe de realidad. Llevaba todo el fin de semana siendo muy rápido, con mucha confianza y de alguna manera te sientes como intratable o no ves el riesgo. Por eso ha sido un golpe de realidad. Mejor hoy que mañana, pero nada más. Seguramente, he perdido en ese momento algo la concentración, me he relajado un pelín. Quería acabar esa vuelta y luego, ya, bajar un poco el ritmo porque he visto que Marc ya empezaba a sufrir y he cometido ese error. Es lo que hay. ¿Duele? Sí. ¿Jode? También. Pero son carreras y cuando vas al límite… estos errores los hemos visto en el pasado con pilotos importantes. Mejor caer de pie y probándolo que caer yendo a lo amarrategui y siempre esperando», resumió sobre su caída.

Respecto a la carrera larga del domingo de MotoGP y la posibilidad de lograr la victoria y batir a su hermano, comentó: «Lo vamos a intentar, claro que sí. Si hay un fin de semana en el que podemos ganarle es este, sobre todo porque él no se está sintiendo muy bien encima de la moto. Siempre digo que la confianza puede ser tu mayor enemigo. En este caso, así ha sido. Así que mañana controlaré un poquito más esos límites. En el warm up, a volver a tener la confianza, que no la he perdido, pero a recuperar eso, verme bien encima de la moto. Será una carrera larga, con mucho calor y habrá que controlar bien las gomas».

«Creo que estamos muy igualados. A distancia larga, él puede estar algo más cerca. Hoy, he controlado más el ritmo, no quería llegar al final con problemas de neumáticos. Lo he cogido con bastante calma. Luego, cuando me sentía bien, he decidido aguantar el ritmo hasta que me he caído. Favorito o no, salgo desde la pole, tengo buen ritmo y hoy estaba ahí, así que puedo ser uno de los favoritos, pero no el único», aseguró sobre quién es más favorito para el domingo, si él o Marc.

Antes de la sprint, por la mañana, Álex Márquez se sacó un vueltón de la manga para hacer la pole: «¿La vuelta? Como la que me he caído, sintiéndome muy bien encima de la moto, cuadrando los límites en todo momento. Estoy pilotando otra vez en ese punto en el que la moto te da confianza, que parece que no te puedas caer, que siempre que le exijo un pelín más responde. Y así ha sido la pole. En el último sector, sabía que tenía algo en la manga, que podía sacarlo y ha salido un último sector perfecto, que ha hecho bajar el tiempo bastante».

Sobre los motivos de la caída, Álex explicó: «Siempre hay alguna razón, aunque sea pequeña. Había un poquito más de ángulo; el freno era muy parecido, quizá un pelín más, pero el ángulo. Al ir un poquito largo, hay un momento en el que tienes que inclinar un poquito más. Y ahí ha sido donde he perdido el tren delantero. He sido totalmente consciente de que cometía ese error, pero no me esperaba que se pudiera cerrar. Me sentía con tanta confianza que digo: ‘No se va a cerrar’. Creía que me iría un poquito largo y ya está. Toque de atención para mañana».

Por último, sobre ese exceso de confianza del que pecó, Álex Márquez reconoció que «cuando te relajas, te desconcentras. Todo es un cúmulo de cosas. No hay una cosa en concreto, demasiado confiado, el bajar un poquito todos los sensores que tienes en el cuerpo. Ha sido el sentirme demasiado bien encima de la moto».