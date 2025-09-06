Golpe de Marc Márquez al Mundial: gana la sprint tras caída de Álex y tendría bola de partido en Misano

A Marc Márquez le sale todo este año. El leridano ha logrado su decimocuarta victoria al sprint tras ganar también la del GP de Cataluña de MotoGP. No se le da bien este circuito, pero esta temporada todo le sale de cara. Una caída de Álex Márquez a cuatro vueltas del final cuando rodaba líder y solo le dio el triunfo al 93 y los 12 puntos, que hacen que ahora mismo tenga bola de partido en Misano a expensas de lo que pase en la carrera larga. Quartararo, segundo, y Acosta, tercero, le acompañaron en el podio.

Fabio Quartararo dio un recital en la salida. El Diablo venía a liarla y así lo demostró en la salida. Sabía que era clave empezar bien para obtener un buen resultado porque los Márquez y Acosta tenían más ritmo que él. Y fue a por todas desde el principio. Marc salió algo mejor y le pasó al llegar a la frenada de la uno, pero el francés se la devolvió por dentro para recuperar la posición.

Aprovechó que venía Acosta por fuera para intentar superar al líder del campeonato de MotoGP y se coló por el único hueco que había, por dentro, en la dos. Fue una primera vuelta de infarto, de pura adrenalina, de MotoGP en estado puro, con toques por todos lados. Pedro superó a Marc también, que caía hasta la cuarta posición. Pero el 93 apretó los dientes en la recta de meta y pasó a los dos de una tacada en la frenada de la uno.

Esta vez sí que cerró bien el piloto de Ducati Lenovo y aunque Quartararo rebasó a Acosta, no pudo hacerlo con Marc Márquez, que mantuvo la segunda posición. A partir de ahí el 93 fue a la caza de su hermano, que se había escapado a más de cuatro décimas en apenas una vuelta. El de KTM perdía posición también con Binder.

Caída de Álex y vuelco al Mundial

Álex se fue al suelo a cuatro del final cuando rodaba completamente solo y con bastante ventaja sobre Marc. Esto daba a Márquez el primer puesto y los 12 puntos de la sprint race y, por tanto, le permitía tener bola de partido en Misano. El mayor de los hermanos de Cervera necesita salir de aquí con un mínimo de 185 puntos de ventaja sobre el de Gresini.

Al llegar a Barcelona contaba con 175 puntos de distancia respecto al segundo y tras su victoria en la sprint son 187 los puntos que hay entre el primero y el segundo. Pero todavía queda la carrera del domingo y si Álex consigue la victoria, aunque Marc acabe segundo, no tendrá bola de partido en Misano. Todo dependerá de lo que pase el domingo, pero ahora mismo si Marc Márquez queda delante de su hermano en la carrera mañana o no concede dos puntos o más a Álex podría ser campeón en casa de Rossi la próxima semana.

Justo antes se habían ido al suelo las dos Aprilia de Martín y Bezzecchi. Bueno, más bien les tiraron. Fue en la vuelta ocho cuando Morbidelli se fue al suelo y se llevó consigo al 1. Esto pasó en la curva 10 y, unos giros después, en la cinco de la siguiente vuelta, Aldeguer se cayó y tiró a Marco Bezzecchi, que se quedó enganchado y se marchó dolorido. Por su parte, Pecco Bagnaia terminó decimocuarto o lo que es lo mismo quinto por la cola porque se produjeron seis caídas.