Bezzecchi se disculpa con el comisario entre lágrimas tras su agresión: «No tiene justificación»

Marco Bezzecchi está muy arrepentido por la agresión al comisario que le ha costado la expulsión del GP de Chequia. Lo primero que ha hecho esta mañana es ir a la curva 3 a disculparse con el marshall, al que le regaló también unos guantes. El italiano no pudo contener las lágrimas al abrazarse con el agredido, que aceptó sus disculpas. Además, mandó un mensaje en redes sociales pidiendo perdón a todos, su equipo, Aprilia, y sus fans.

«Quisiera disculparme con toda la comunidad de MotoGP por mi comportamiento hacia el comisario de pista. También lo lamento porque sé el gran esfuerzo y sacrificio que hacen los comisarios para garantizar nuestra seguridad. Este comportamiento no debería ocurrir y no tiene justificación alguna. Me disculpo con todos, con Aprilia Racing y con todos mis fans», publicó el piloto de Aprilia en sus redes.

Todo sucedió después de su caída en la sprint a dos vueltas del final. El comisario levantó la moto para intentar sacarla de la pista cuando el de Rimini le agredió. Le golpeó hasta en dos ocasiones en la cara. Las imágenes se hicieron virales enseguida y MotoGP tomó cartas en el asunto, castigándole con la expulsión inmediata del GP. Una sanción histórica.

A primera hora de este domingo, Bezzecchi se acercó a la zona donde estaba ese marshall y, llorando, le pidió perdón y se abrazó en dos ocasiones con él. Un abrazo bastante largo y sentido, que muestra el arrepentimiento del líder del Mundial. Además, le regaló los guantes con los que le pegó. Luego, el de Aprilia se disculpó con los otros comisarios en la zona.

The first thing Marco Bezzecchi did today was to apologize personally to the marshal 🤝 A very emotional moment 🥹#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/QJfqAHTbJw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2026

Aprilia acepta la sanción

Aprilia apeló la sanción a su piloto porque la consideraban excesiva. Pero los comisarios de MotoGP la rechazaron y el equipo italiano ha asegurado que acepta la sanción y recurrirá más: «Aunque reconocemos que los pilotos pueden sentir frustración, decepción y emociones altas inmediatamente después de un incidente, esas circunstancias no pueden excusar ni justificar una agresión física contra el personal de pista que sólo cumplía su deber».

El CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola tomó la palabra para dar la versión oficial del equipo italiano sobre lo sucedido: «Pedimos disculpas al comisario, aceptamos la sanción. Como equipo no toleramos este tipo de comportamientos por parte del piloto. Apelamos ayer porque pensábamos que la sanción era desproporcionada con respecto a la acción cometida, pero, a partir de ahora, es justo así y lo acatamos», señaló en DAZN.

«Sin duda, tenemos una carrera menos. Como decía, cuando las cosas iban bien, el Mundial es muy largo. Tenemos una moto competitiva, pilotos competitivos y, entonces, lo digo también ahora, cuando las cosas no van tan bien. Marco se siente un poco descorazonado; recordemos que son chavales que hacen récords de velocidad y hacen ciertas situaciones en un pico de adrenalina, pero eso no justifica, en cualquier caso, el hecho», concluyó el dirigente italiano.