La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 19 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 857 de La Promesa. Así pues, pudieron ver cómo Julieta se avergüenza de la extorsión de Ciro, pero Manuel le pide que lo olvide y solamente se centre en su recuperación. Leocadia comunica a Alonso que Curro y Ángela quieren marcharse lejos, algo que molesta enormemente al marqués. Adriano practica con Martina para recuperar la visión y así los interrumpe Jacobo. El joven no se cree que su amigo haya decidido ocultarle sus progresos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han visto cómo Adriano no puede evitar sentirse como un traidor, mientras que Martina lamenta no atreverse a decirle la verdad. En cuanto a María, se empeña en realizar tareas pesadas, a pesar de que Carlo le advierte de los riesgos en su estado. Curro tiene una gran propuesta a Pía, y es la de llevarle al altar el día de su boda. La señora Adarre continúa sin atreverse a confesarle la verdad sobre Leocadia, mientras que las cocineras tratan de convencer a Ricardo de que acepte el ascenso. Él se niega a ceder. Curro admite a Alonso que marcharse es una opción, pero no definitiva. Lope da el paso definitivo con Vera al pedirle matrimonio.

¿Qué sucede en el capítulo 858 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 22 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Ciro anuncia su marcha tras las afrentas recibidas, mientras que a Manuel le aterra la idea de perder a Julieta. Tras una emotiva reconciliación, Vera acepta la propuesta de matrimonio de Lope. Es más, planean vivir escondidos en un pueblo donde montarán una casa de comidas.

Julieta no quiere irse de palacio, pero Ciro es inflexible. Manuel le pregunta a la joven qué puede hacer para evitar su partida, pero ella está convencida de que su marido no va a ceder. Lope y Vera anuncian su compromiso al servicio y María Fernández les pide que se casen en palacio antes de irse. Alonso se entera de este repentino enlace y se ofrece a llevar a la novia al altar.

Ángela y Curro continúan con la idea de marcharse, pero él se muestra cada vez más inseguro. Pía confiesa a Samuel que algo le atormenta y él le aconseja decir la verdad, siendo Ricardo testigo de la escena. Martina y Adriano tienen un acercamiento al piano y alguien los ve besarse. ¿De quién se trata? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.