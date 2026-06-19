La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que ya está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado jueves 18 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 856 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, fueron testigos de cómo Julieta pregunta a Manuel si sabe cómo Ciro ha conseguido el dinero para las obras de su casa. Él no duda en mentir, asegurando que no tiene la menor idea. Jacobo pregunta a Martina si su relación con el hombre del Patronato ha acabado, pero una llamada de teléfono le libra de dar una respuesta. Con posterioridad, pregunta a Adriano si Martina sigue con otro hombre y él calla la verdad, mientras que los criados se enteran de la destitución de Teresa. Ella les pide que no intercedan por ella.

Lejos de que todo quede ahí, las cocineras se dan cuenta de que María Fernández ya debería haber parido, pero ella les pide que no la presionen, mientras que Candela le hace saber que es niño. Lope no se da por vencido y se muestra decidido a luchar por el amor de Vera, cueste lo que cueste. Curro y Ángela hablan de su futuro, y llegan a la conclusión de que lo primero es que ella acabe su carrera en Suiza. La joven confiesa a Leocadia sus planes y, como era de esperar, a la señora de Figueroa no le gusta la idea de tener a su hija lejos. Aun así, no se lo dice. Todo ello mientras Alonso no tiene reparos a la hora de dar un toque de atención a Ciro por chantajear a Manuel, sin tener la menor idea de que Julieta lo está escuchando todo.

¿Qué sucede en el capítulo 857 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 19 de junio?

De esta manera, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron ver cómo Julieta se avergüenza de la extorsión de Ciro, pero Manuel le pide que lo olvide y se centre en su recuperación. Leocadia comunica a Alonso que Curro y Ángela están dispuestos a marcharse lejos, y es algo que molesta profundamente al marqués.

Adriano practica con Martina para recuperar la visión y son interrumpidos por Jacobo, que es incapaz de creer que su amigo le ha ocultado sus progresos. Adriano no puede evitar sentirse un traidor, mientras que Martina se lamenta por no tener la valentía de contarle toda la verdad. María se empeña en realizar tareas pesadas, a pesar de que Carlo le advierte de los riesgos en su estado.

Teresa confiesa a sus compañeras el motivo de su destitución como ama de llaves, mientras que Curro sorprende a Pía con una gran propuesta, y es que sea ella quien le lleve al altar. La señora Adarre continúa sin atreverse a confesar la verdad sobre Leocadia, mientras que Ciro comunica a Manuel su intención de marcharse de palacio. Todo ello mientras Lope se arma de valor para pedir matrimonio a Vera. ¿Cuál será su reacción? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.