La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 17 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 855 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ángela acepta retrasar la boda con Curro hasta que se formalice su título de conde, mientras que Adriano aconseja a Martina que le cuente la verdad, que están enamorados. Ella confiesa a Jacobo que el hombre que la besó continúa en su mente, pero no se atreve a desvelar su identidad.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Leocadia comparte su felicidad con Cristóbal por el retraso de la boda, pero él no parece estar de humor. Manuel da dinero a Ciro para pagar las facturas, pero el joven lo considera insuficiente y el heredero del marquesado se niega rotundamente a pagar más. En cuanto a Curro, confiesa a Pía que la boda se retrasa; sin embargo, ella no se atreve a decirle que Leocadia mató a Jana. Todo ello mientras Ciro informa a Julieta que ha pagado parte de la obra; no obstante, no le dice que fue gracias a Manuel. Teresa reprocha a Cristóbal que tuviese una amante mientras estaba con ella, mientras que Lope continúa intentando recuperar el amor de Vera.

¿Qué sucede en el capítulo 856 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 18 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Julieta pregunta a Manuel si sabe cómo ha conseguido Ciro el dinero para las obras de su casa. Jacobo pregunta a Martina si su relación con el hombre del Patronato ha acabado, mientras que una llamada de teléfono le libra de darle respuesta.

Las cocineras se dan cuenta de que María Fernández ya debería haber parido, pero ella les pide que no la presionen, mientras que Candela dice que será niño, puesto que el péndulo nunca miente. Lope parece que no se da por vencido y luchará por el amor de Vera cueste lo que cueste, mientras que Curro y Ángela hablan de su futuro.

Así pues, llegan a la conclusión de que lo primero es que ella acabe su carrera en Suiza. La joven, por su parte, cuenta a Leocadia sus planes, mientras que a la señora de Figueroa no le hace ninguna gracia tenerla lejos, pero no se lo dice. Alonso da un toque de atención a Ciro por chantajear a Manuel, sin tener la más mínima idea de que Julieta lo está escuchando todo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.