Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 17 de junio: Martina hace una impactante confesión a Jacobo
Capítulo 855 de 'La Promesa'
La Promesa, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que RTVE ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 16 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 854 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Martina se enfada con Jacobo por mentirle sobre la oferta de trabajo en Nueva York, todo ello mientras él asegura que lo hizo por amor. Manuel no puede evitar indignarse ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio, pero Ciro no duda en manipularlo. Curro confiesa a Alonso que usó la carta que le dio en caso de emergencia, pero el marqués no desveló su contenido.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Julieta mejora de salud y Ángela cuenta el parecido entre su caso con el de Jana. Todo ello mientras el doctor examina a Adriano, quien le pide que no dé a conocer sus progresos. En cuanto a Leocadia, sugiere a Curro y Ángela que retrasen la boda hasta que el título de conde sea oficial, pero ellos deciden ignorarla. Lope se sincera con Vera; lo que hizo fue convertirse en alguien digno de ella. La hija del duque de Carril no cede, mientras que Leocadia regaña a Cristóbal por los desajustes en el servicio y aumenta la tensión entre ellos. Alonso, por su parte, considera coherente retrasar la boda de Curro y Ángela.
¿Qué sucede en el capítulo 855 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 17 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Ángela acepta retrasar la boda con Curro hasta que se formalice su título de conde. En cuanto a Adriano, aconseja a Martina que le cuente la verdad, y es que están profundamente enamorados.
La joven confiesa a Jacobo que el hombre que la besó sigue en su mente, pero no se atreve a dar a conocer su identidad. Leocadia comparte su felicidad con Cristóbal por el retraso de la boda, pero él no está de humor. Manuel da dinero a Ciro para pagar las facturas, pero el joven lo considera verdaderamente insuficiente. ¡El heredero del marquesado se niega a pagar más!
Curro confiesa a Pía que la boda se retrasa; sin embargo, ella no se atreve a decirle que Leocadia mató a Jana. Todo ello mientras Ciro informa a Julieta que ha pagado parte de la obra. No obstante, no le dice que fue gracias a Manuel. María y Carlo están cada vez más unidos, y confían en que todo saldrá bien, mientras que Teresa reprocha a Cristóbal que tuviese una amante. Lope continúa tratando de recuperar el amor de Vera, mientras declara su amor a la joven y le pide que se vaya con él a Madrid. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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