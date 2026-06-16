La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 12 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 853 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Leocadia se muestra profundamente orgullosa del éxito de Curro, hablando de él como si siempre lo hubiera apoyado. Tras distinguir luces y sombras, Adriano pide a Ricardo que avise al doctor, mientras que Candela y Simona interceden para que Vera hable, de una vez por todas, con Lope. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que ella opta por mantenerse firme, pidiéndole que regrese a su vida en Madrid y la deje en paz.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española pudieron ver cómo Teresa se anima a explicar a sus compañeras que ha sido degradada temporalmente, mientras que Cristóbal decide proponer a María y Petra ser ama de llaves. En cuanto a Alonso, propone a Ricardo ser segundo mayordomo, algo que Cristóbal no quiere. Lope intenta, una vez más, hablar con Vera, pero ella lo rechaza, mientras que Ciro exige a Manuel que pague las facturas que acaban de llegar de las reformas de su palacio. Además, Jacobo termina confesando a Martina toda la verdad, y es que jamás tuvo una oferta de trabajo en Nueva York.

¿Qué sucede en el capítulo 854 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 15 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Martina se enfada muchísimo con Jacobo por haber mentido sobre la oferta de trabajo en Nueva York. Él, por su parte, se defiende diciendo que lo hizo por amor. Manuel se indigna ante las constantes exigencias de Ciro para pagar las obras de su palacio, pero Ciro no duda un solo segundo en manipularle.

Curro confiesa a Alonso que utilizó la carta que le dio en caso de emergencia, pero el marqués de Luján no desvela su contenido. Julieta mejora considerablemente, mientras que Ángela le hace conocedora del parecido entre su caso y el de Jana. El doctor examina a Adriano y le pide que no confiese sus progresos, mientras que Leocadia sugiere a Curro y Ángela que retrasen la boda hasta que el título de conde sea oficial.

Lope se sincera como nunca con Vera, haciéndole saber que todo lo que hizo fue para convertirse en alguien digno de ella. Aun así, la hija del duque de Carril no cede. Leocadia da un toque de atención a Cristóbal por los desajustes en el servicio, mientras que Alonso considera coherente retrasar la boda de Curro y Ángela. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.