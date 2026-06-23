González insta a Zapatero a que «devuelva cuanto antes» las joyas cuyo origen aún no ha explicado

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha instado a José Luis Rodríguez Zapatero a «devolver cuanto antes» las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho en Ferraz, tasadas en 1,3 millones, antes de que se dirima su origen. Un origen, por cierto, que Zapatero no quiso explicar al juez Calama en su declaración del pasado lunes.

En un foro donde ha departido con el líder castellano-manchego, Emiliano García-Page, sobre la situación actual tanto del Gobierno como del PSOE, González recordó varios episodios de su propia etapa al frente del Ejecutivo, como cuando regaló al canciller alemán Helmut Kohl un jamón «que se le quedaba pequeño», o cuando recibió un todoterreno capaz de cruzar marismas, que finalmente acabó en una estación biológica.

También mencionó el regalo que el rey Husein de Jordania hizo a Juan Carlos I en 1989: el Palacio de la Mareta, en Lanzarote. «Le dije que era una descortesía rechazarlo. Le aconsejé que lo pasara a Patrimonio del Estado», relató.

Según su testimonio, cuando se disponía a abandonar la Moncloa, organizó todos los regalos institucionales recibidos durante su mandato. «Hice hasta tres filas de regalos, desde el sable con perla hasta el cuchillo de no sé qué», y todos se quedaron allí.

Ante la ausencia de una legislación clara en aquel momento, se barajó la posibilidad de depositarlos en los sótanos del Banco de España. «Allí tiene que haber hasta cadáveres», bromeó González.

Finalmente, la decisión fue no llevarse ningún regalo. «Por eso algunos de mis ministros están tan enfadados con Miguel Sebastián», señaló, en referencia a las explicaciones del ex ministro de Zapatero sobre el origen de los obsequios.

Más allá de la normativa, para Felipe González lo fundamental es la conducta: «Que Zapatero explique lo que tenga que explicar y que lo devuelva cuanto antes. Eso es lo elemental».

Sobre la situación penal de Rodríguez Zapatero, ha asegurado que su circunstancia «no la arreglará una sentencia, ni siquiera la nulidad del procedimiento» si es que llegara el caso.