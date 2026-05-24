Avance de ‘Una nueva vida’ de hoy, 24 de mayo: Ferit cree haber encontrado la forma de evitar la quiebra
¿Lo logrará antes de que sea demasiado tarde?
No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 17 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Seyran y Ferit no han dudado un solo segundo en celebrar que han retomado su relación sentimental y que ambos son profundamente felices juntos. Lejos de que todo quede ahí, ambos unen fuerzas para terminar sus diseños de las joyas.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie turca que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han podido ser testigos de cómo, finalmente, Halis ha dado el paso de pedir a Abidin y a Suna que se sienten en su mesa, puesto que ya son parte de la familia. En cuanto a Gülgün, sufre un ataque en la calle y se siente muy asustada. A pesar de todo, Orhan no duda un solo segundo en ofrecerse a cuidar de ella. Suna, por su parte, cree firmemente que está embarazada, pero no duda en acudir al hospital para confirmar si realmente va a tener un bebé o si ese sentimiento es producto de sus ansias de ser madre junto a Abidin.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 24 de mayo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder observar cómo, finalmente, Suna descubre que no está embarazada, por lo que Abidin se lleva una enorme decepción. Aun así, no duda en hacer todo lo que está en su mano para tratar de animarla. Gülgün y Orhan, por su parte, vuelven a tener un acercamiento en su relación.
Por si fuera poco, Ferit no puede evitar estar profundamente preocupado porque no tienen dinero y están a punto de ir a la quiebra. Hasta tal punto que el joven está convencido de que solamente puede salvar a la familia de una forma, y es hipotecando la mansión. ¡Con todo lo que ese gesto conlleva!
Pero no todo queda ahí, puesto que Suna se queda sin palabras al descubrir que, por su enfermedad, Seyran no puede quedarse embarazada. Por lo tanto, la única alternativa que tiene entre manos es un tratamiento que podría poner en riesgo su vida. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
