Los expertos en climatización coinciden: para que la bomba de calor no huela a humedad, tienes que poner la máquina en modo ventilador después de lavar los filtros

Antes de dar por terminada la temporada del aire acondicionado, los expertos instan a limpiar los filtros y secarlos para que el año que viene no te encuentres con un olor desagradable. Son muchos los que piensan que no pasa nada si dejamos el aire acondicionado apagado durante el invierno, especialmente si lo hemos limpiado bien. Pero hay un paso que recomiendan los expertos para que no proliferen hongos ni malos olores durante este invierno.

Qué hacer antes de apagar el aire acondicionado

Muchas personas acostumbran a apagar sus aires acondicionados y desenchufarlos al llegar el otoño, pero los expertos son claros y dicen que no hay que limitarse a apagarlos o lavar el filtro. De hecho, aseguran que no limpiarlo en profundidad puede acarrear una acumulación de suciedad y el consumo de energía y de la luz puede duplicarse.

Como comentábamos antes, para que no aparezca moho en el interior de tu aire acondicionado durante el invierno, los expertos en climatización matizan que, después de lavar los filtros de este aparato eléctrico, se deben secar muy bien con el modo deshumidificación o ventilador.

¿Cómo mantener correctamente el aire acondicionado?

Existen 5 sencillos pasos para asegurarse de un correcto mantenimiento del aire acondicionado: