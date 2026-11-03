Los expertos en climatización coinciden: para que la bomba de calor no huela a humedad, tienes que poner la máquina en modo ventilador después de lavar los filtros
Existe un método de limpieza para preservar el aire acondicionado durante todo el invierno y que no aparezcan malos olores ni moho en él
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Antes de dar por terminada la temporada del aire acondicionado, los expertos instan a limpiar los filtros y secarlos para que el año que viene no te encuentres con un olor desagradable. Son muchos los que piensan que no pasa nada si dejamos el aire acondicionado apagado durante el invierno, especialmente si lo hemos limpiado bien. Pero hay un paso que recomiendan los expertos para que no proliferen hongos ni malos olores durante este invierno.
Qué hacer antes de apagar el aire acondicionado
Muchas personas acostumbran a apagar sus aires acondicionados y desenchufarlos al llegar el otoño, pero los expertos son claros y dicen que no hay que limitarse a apagarlos o lavar el filtro. De hecho, aseguran que no limpiarlo en profundidad puede acarrear una acumulación de suciedad y el consumo de energía y de la luz puede duplicarse.
Como comentábamos antes, para que no aparezca moho en el interior de tu aire acondicionado durante el invierno, los expertos en climatización matizan que, después de lavar los filtros de este aparato eléctrico, se deben secar muy bien con el modo deshumidificación o ventilador.
¿Cómo mantener correctamente el aire acondicionado?
Existen 5 sencillos pasos para asegurarse de un correcto mantenimiento del aire acondicionado:
- Apagar la fuente de alimentación del aire acondicionado: Antes de proceder a la limpieza, es importantísimo desenchufar el aparato o apagar el fusible que se corresponda con el mismo.
- Limpiar el exterior del dispositivo: Se deberá limpiar el panel exterior, las rejillas de ventilación y retirar el polvo en las zonas de difícil acceso con un paño húmedo.
- Limpiar el marco interior: Limpia la suciedad de las ranuras del marco interior para reducir la acumulación de suciedad.
- Secar al aire libre después de limpiar el filtro: Retira el filtro y enjuágalo suavemente con agua. Una vez hecho esto, déjalo secar en un lugar fresco y ventilado para asegurarse de que se quede seco por completo. Es importante evitar la luz directa con el sol, ya que puede deteriorar esta pieza del aire acondicionado.
- Reiniciar la máquina y hacer funcionar el ventilador durante 1 o 2 horas: Este paso permite que el flujo del aire seque por completo la humedad restante de las aletas del aparato, lo que previene la aparición de moho y malos olores.