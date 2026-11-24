La estética, la higiene y la practicidad pueden ir de la mano si acabamos con las esterillas de baño de toda la vida. Los interioristas expertos están recomendando una alternativa que no retiene los malos olores ni se empapa, a diferencia de las típicas, que acumulan el agua y acumulan bacterias.

El baño suele ser uno de los principales focos de gérmenes y bacterias de nuestra casa, muchas veces debido a fuentes ocultas de infección, que, si no se limpian correctamente, pueden favorecer la aparición de hongos en los pies. Hablamos de las esterillas de baño, aunque esta alternativa reporta bastantes beneficios en comparación con la habitual.

Las esterillas son el principal foco de gérmenes del baño

Las esterillas de baño se usan principalmente para absorber el agua al salir de la ducha o la bañera, prevenir resbalones en azulejos mojados y proteger el suelo de la humedad y el desgaste. Las hay de muchos tipos, aunque la mayoría son de algodón, un óptimo material para resistir la humedad del baño.

No obstante, tendemos a olvidar que las microfibras son capaces de acumular mucha suciedad que provoca la aparición de moho. De hecho, los expertos en limpieza aconsejan limpiar estos utensilios al menos una vez por semana.

Estos son los beneficios de las esterillas de bambú

Las esterillas o alfombrillas de bambú para el baño destacan principalmente por ser más higiénicas, fáciles de limpiar y resistentes al desgaste que las alfombras textiles tradicionales. De entre todos sus beneficios destacan: