Adiós a las alfombrillas de baño de toda la vida: los expertos confirman que su sustituto es más higiénico y cómodo
Descubre los beneficios de esta esterilla para baño: evita malos olores, resiste la humedad, se limpia fácil y da un toque spa a tu hogar
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La estética, la higiene y la practicidad pueden ir de la mano si acabamos con las esterillas de baño de toda la vida. Los interioristas expertos están recomendando una alternativa que no retiene los malos olores ni se empapa, a diferencia de las típicas, que acumulan el agua y acumulan bacterias.
El baño suele ser uno de los principales focos de gérmenes y bacterias de nuestra casa, muchas veces debido a fuentes ocultas de infección, que, si no se limpian correctamente, pueden favorecer la aparición de hongos en los pies. Hablamos de las esterillas de baño, aunque esta alternativa reporta bastantes beneficios en comparación con la habitual.
Las esterillas son el principal foco de gérmenes del baño
Las esterillas de baño se usan principalmente para absorber el agua al salir de la ducha o la bañera, prevenir resbalones en azulejos mojados y proteger el suelo de la humedad y el desgaste. Las hay de muchos tipos, aunque la mayoría son de algodón, un óptimo material para resistir la humedad del baño.
No obstante, tendemos a olvidar que las microfibras son capaces de acumular mucha suciedad que provoca la aparición de moho. De hecho, los expertos en limpieza aconsejan limpiar estos utensilios al menos una vez por semana.
Estos son los beneficios de las esterillas de bambú
Las esterillas o alfombrillas de bambú para el baño destacan principalmente por ser más higiénicas, fáciles de limpiar y resistentes al desgaste que las alfombras textiles tradicionales. De entre todos sus beneficios destacan:
- La higiene y neutralización de malos olores: A diferencia de las alfombras de tela o algodón, no retienen tanta humedad ni pelusas, lo que evita el olor a humedad y reduce la proliferación de bacterias o ácaros.
- La rápida limpieza sin necesidad de usar la lavadora: Se limpian pasando un paño húmedo con jabón neutro, sin necesidad de lavados frecuentes.
- La larga durabilidad y resistencia al agua: El bambú soporta bien la humedad ambiental y el goteo tras la ducha, manteniendo su forma durante años si recibe un buen cuidado.
- La sensación térmica y estética: No se siente fría como un azulejo al pisar descalzo y aporta un toque rústico natural, tipo spa.
- La comodidad al guardar: Muchos modelos son enrollables o plegables, lo que significa que ocupan poco espacio y son bastante portables por si quieres recogerlos para limpiar el baño.
Temas:
- Baño
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- Limpieza