Las personas nacidas entre 1945 y 1965 pertenecen a una generación que ha vivido profundas transformaciones sociales, económicas y culturales. Desde la posguerra hasta las grandes crisis económicas y los cambios tecnológicos, han tenido que adaptarse a un mundo en constante evolución. Ahora, diferentes investigaciones psicológicas apuntan a una característica especialmente llamativa de los adultos mayores, ya que muchos presentan una mayor estabilidad emocional y parecen gestionar mejor determinadas situaciones difíciles que las personas más jóvenes. Sin embargo, detrás de esta ventaja existe una explicación científica que va más allá de haber crecido en épocas de incertidumbre.

La edad puede cambiar nuestra manera de sentir

Una de las investigaciones más interesantes sobre este fenómeno fue dirigida por Laura Carstensen, psicóloga de la Universidad de Stanford y responsable de desarrollar la teoría de la selectividad socioemocional. Su equipo estudió durante más de una década cómo evolucionaban las emociones de personas de diferentes edades, mediante registros de sus sentimientos en distintos momentos del día.

Los resultados mostraron que, con el paso de los años, muchos participantes experimentaban un mayor bienestar emocional, más estabilidad y una mayor capacidad para convivir con sentimientos positivos y negativos. Estas diferencias también se mantenían al tener en cuenta factores como la salud física, la personalidad y otras características demográficas. Por tanto, el envejecimiento puede estar relacionado con cambios importantes en la manera de experimentar las emociones.

El secreto está en saber qué merece la pena

La teoría de Carstensen ofrece una explicación especialmente interesante. Según esta propuesta, cuando una persona empieza a percibir que su tiempo es más limitado, modifica sus prioridades y concede más importancia a aquello que le proporciona satisfacción emocional.

Esto significa que las relaciones familiares, las amistades verdaderas y las experiencias significativas pueden ganar protagonismo frente a objetivos menos importantes. También puede traducirse en una menor disposición a participar en discusiones innecesarias o mantener relaciones que generan malestar. No significa que las personas mayores no sientan tristeza, enfado o ansiedad, sino que pueden aprender a seleccionar mejor dónde concentran su atención.

¿Es una ventaja exclusiva de los nacidos entre 1945 y 1965?

Aquí aparece un matiz importante. Aunque esta generación ha atravesado acontecimientos históricos que han exigido adaptación, la investigación científica no demuestra que tenga una capacidad emocional exclusiva por haber vivido esos periodos de incertidumbre.

De hecho, un estudio publicado observó cambios emocionales asociados al envejecimiento, incluso al comparar la evolución de las mismas personas durante varios años. Esto apunta a que la experiencia vital y la edad desempeñan un papel importante.

Además, atravesar situaciones difíciles no siempre fortalece, ya que la acumulación de adversidades también puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y otros problemas. La clave está en los recursos personales y sociales disponibles para afrontar esas experiencias.

Una lección para las generaciones más jóvenes

La psicología deja una conclusión interesante, ya que aprender a gestionar las emociones no consiste en evitar todos los problemas, sino en reconocer cuáles merecen nuestra energía. Cuidar las relaciones importantes, reducir los conflictos innecesarios y no permitir que cada contratiempo condicione nuestro bienestar son estrategias que pueden desarrollarse a cualquier edad.

La generación nacida entre 1945 y 1965 puede ofrecer ejemplos de adaptación y experiencia, pero esta capacidad no es un privilegio exclusivo de los mayores. También puede aprenderse y cultivarse durante toda la vida.