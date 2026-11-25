Raheem Sterling ha sido condenado a 12 meses de cárcel por conducir su Lamborghini Urus bajo los efectos del famoso gas de la risa. El futbolista se declaró culpable de todos los cargos desde el primer momento. El tribunal británico ha decidido suspender la ejecución de la condena de 12 meses de cárcel durante un periodo de 18 meses, por lo que no ingresará en prisión si cumple con las condiciones de su condena.

La sentencia incluye 100 horas de trabajos comunitarios y la retirada del carnet de conducir durante dos años. El británico se estrelló y podría haber causado daños mucho mayores a él mismo y a los demás conductores. El jugador no mostró ninguna reacción durante la lectura de la sentencia.

Former England footballer Raheem Sterling is seen with canisters of nitrous oxide on his lap in newly released bodycam video of his dangerous driving arrest. https://t.co/qJYl28oiDK — The Independent (@Independent) September 15, 2026



Una conductora advirtió a la policía que el futbolista llevaba un globo (con el óxido nitroso dentro) mientras manejaba su Lamborghini Urus. Los agentes consiguieron detenerle en la autopista M3 (Hampshire), donde se aprecia al ex del Manchester City claramente afectado en el asiento del copiloto. Según el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, el británico no podía realizar las pruebas habituales en comisaría, desde tocarse la nariz con el dedo a colocar un pie por delante del otro.

El delantero se declaró culpable del cargo de conducción temeraria, del de posesión de drogas y de su no consentimiento para la prueba del aliento. El cuatro veces campeón de la Premier League no tenía ningún tipo de escapatoria, ya que no tuvo tiempo de esconder el bote de gas de la risa y se negó a responder quien era el conductor del coche en el momento del accidente. El Daily Mail publicó el vídeo de su detención mediante la cámara corporal de la patrulla que logró interceptarle.

Una condena que puede sentenciar la carrera de Sterling

El británico aún no ha confirmado su retirada del fútbol de manera oficial. El atacante lleva sin equipo desde julio de 2026, cuando salió del Feyenoord. A sus 31 años, aún podría encontrar alguna oportunidad, aunque su reputación ha quedado seriamente afectada a poner el ritmo a todos los coches de la carretera.