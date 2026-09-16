Así fue la detención de Sterling: le pillan conduciendo drogado con gas de la risa

Raheem Sterling está sufriendo las consecuencias de su gran irresponsabilidad al volante. Se ha publicado el vídeo de su detención, cuando fue pillado conduciendo bajo los efectos del gas de la risa a finales de mayo. Una conductora declaró a la policía que el futbolista llevaba un globo (con el óxido nitroso dentro) mientras manejaba su Lamborghini Urus. Los agentes consiguieron detenerle en la autopista M3 (Hampshire), donde se aprecia al ex del Manchester City visiblemente afectado en el asiento del copiloto.

Las pruebas eran más que contundentes. El jugador se ha declarado culpable del cargo de conducción temeraria, del de posesión de drogas y de su no consentimiento para la prueba de aliento. Según el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, el británico no podía realizar las pruebas habituales en comisaría, desde tocarse la nariz con el dedo a colocar un pie por delante del otro.

Former England footballer Raheem Sterling is seen with canisters of nitrous oxide on his lap in newly released bodycam video of his dangerous driving arrest. pic.twitter.com/qJYl28oiDK — The Independent (@Independent) September 15, 2026

Sterling no tuvo tiempo para esconder el bote de gas de la risa, además, se negó a responder quien era el conductor del coche en el momento del accidente. El policía que consiguió interceptarlo le pidió los datos pertinentes antes de leerle los derechos y proceder a un cacheo más profundo. Las pruebas videográficas que se aportaron posteriormente evidenciaron que no había otra persona al volante.

Las imágenes no dejan lugar a dudas. El Daily Mail ha publicado el vídeo de su detención mediante la cámara corporal de la patrulla que le detuvo. El agente fue muy claro desde el primer momento: «Deje el teléfono, déjese de juegos. No se tense». Además, el abogado Simon Jones ha explicado alguno de los síntomas que presentaba el futbolista en aquel momento: «Afirmaba sentir mucho frío, a pesar de que nos encontrábamos en plena ola de calor, con temperaturas de 33 grados».

Una decisión que puede destruir su carrera

El jugador lleva sin equipo desde que salió del Feyenoord la temporada pasada. En declaraciones para The Sun, una conductora se indigna mientras explica las consecuencias que pudo tener su acción: «Reconocí a Sterling de inmediato y luego vi que llevaba un globo en las manos; no podía creerlo, supe al instante que debía de ser gas de la risa. Me pareció una conducta totalmente temeraria mientras conducía… Podría haber sufrido un accidente con él aquel día y mis hijos se habrían quedado sin madre».