La surrealista detención de Bernie Ecclestone en Portugal: llevaba una escopeta en el aeropuerto

Bernie Ecclestone no es precisamente conocido por pasar desapercibido. El ex jefe de la Fórmula 1 ha sido detenido en el aeropuerto de Tires (Portugal), ya que estaba portando una escopeta sin licencia. El suceso es especialmente llamativo, pero no es la primera vez, ya que también le ocurrió en el año 2022, donde le encontraron una pistola de calibre 32 en Brasil.

El británico no ha tenido que esperar demasiado tiempo para resolver el problema, ya que ha sido puesto en libertad unas horas más tarde. El empresario confirmo que llevaba el arma de fuego desde Suiza después de practicar uno de sus deportes favoritos: «Tenía una escopeta que llevaba de Suiza a Portugal para practicar tiro al plato. Es tan sencillo como eso. Tengo armas en casa allí que están registradas».

La documentación es clave cuando se habla del transporte de una escopeta. Sin embargo, el ex jefe de la Fórmula 1 explica que no le suele prestar atención a este tipo de trámites: «Me preguntaron si tenía un ‘libro azul’, que al parecer es la documentación necesaria, y les dije que nunca viajo con documentos de ese tipo, ni con ningún documento en absoluto, prácticamente».

El empresario de 92 años no tuvo problemas para llevar el arma hasta Portugal gracias a sus contactos en Suiza, que le permitieron pasar la aduana. En unas declaraciones para el Daily Mail, el británico señala que pasó un rato muy desagradable: «Dijeron que me arrestarían, pero después de lo que parecieron horas, lo solucionamos, aunque ha sido un calvario constante».

Ecclestone se lo toma con calma

Ser el ex jefe de la Fórmula 1 tiene sus ventajas. El dirigente reconoce que no se está implicando al máximo para resolver la situación: «Parece que se puede solucionar. Fabi ha ido a Lisboa a entregar el arma, o a pagar los impuestos o lo que sea necesario para importarla, o para entregarla finalmente. Dije que iría también, pero no lo hice, y ahora estoy en casa esperando a que se resuelva la situación».