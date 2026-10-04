Hezonja presume a España en la visita de la NBA a Málaga: «Aquí nos tomamos el baloncesto muy en serio»

Mario Hezonja ha regresado ha España tras su salida del Real Madrid este verano. Los Cleveland Cavaliers han disputado un partido de entrenamiento abierto al público en Málaga, con unos 10.000 espectadores en las gradas de la sede del Unicaja. Tras finalizar el encuentro, el croata señala la importancia de dar a conocer el baloncesto europeo: «Hay mucha gente que no ha salido de Estados Unidos en su vida».

La NBA se ha llevado los focos históricamente, pero la Euroliga cada vez se va haciendo más atractiva para el público internacional. El alero indica que este tipo de desplazamientos son muy beneficiosos: «Que vean que hay baloncesto internacional, que aquí nos tomamos el baloncesto muy en serio y que es la mejor liga doméstica en Europa».

España ha tenido la oportunidad de lucirse ante el público estadounidense. Hezonja destaca que las sensaciones han sido muy positivas: «Mis compañeros han visto España, algo diferente, y lo han disfrutado. También tenemos Euroliga aquí, entonces ver los pabellones, ver baloncesto un poco diferente y distinto del que tienen ahí, yo creo que sirve mucho para el equipo».

La competición europea es muy distinta a la NBA, con un juego mucho más táctico, menos individualismos y una mayor intensidad defensiva. El ex del Real Madrid explica el peso que tiene en Estados Unidos: «Muchos ya lo conocen (al baloncesto español y europeo), por la televisión o internet. Se ven muchos vídeos de España, se ve mucho video de Euroliga».

Los Cavaliers disfrutan en Málaga

El equipo de Ohio ha tenido un gran recibimiento en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Hezonja aclara que no se ha sorprendido al ver toda la movilización, ya que conoce muy bien al público: «Estoy acostumbrado, porque he jugado contra Unicaja Málaga muchas veces. Es una ciudad de baloncesto que apoya muchísimo».