La campaña electoral que confluye de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre ha abiert un nuevo frente dentro del PSOE. Las palabras pronunciadas por el ex dirigente socialista Felipe González sobre hacia que lado encaminará su voto provocó un cruce de declaraciones entre históricos dirigentes socialistas y la actual dirección del partido.

La polémica sobre la que se ha pronunciado Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias en su habitual análisis de la actualidad electoral del país, pone el foco en el enfrentamiento entre los propios miembros de la formación.

El periodista ha destacado la particularidad de esta ofensiva política en plena recta final electoral: «Con el aderezo de la ofensiva lanzada por el PSOE, no contra otros, sino contra uno de los suyos», asegura refiriéndose a Gónzalez.

Felipe González y su voto

El ex presidente del Gobierno ha confirmado que no respaldará la candidatura socialista el próximo 29 de noviembre. Esta decisión ha generado cierto malestar en las filas del PSOE, debido a la repercusión que puede tener entre los votantes tradicionales del partido.

González ha ido más allá al advertir que si explicara públicamente los motivos por los que no puede votar al actual Gobierno, los socialistas podrían perder «millones de votos más». Unas declaraciones han aumentado la tensión con la dirección encabezada por Pedro Sánchez.

José Bono y Pedro Sánchez responden al ex presidente

José Bono, ex ministro del PSOE, pidió públicamente a González que apoyara a su partido y utilizó una expresión contundente: «Felipe, haz el favor, no hagas el tonto».

Pedro Sánchez también ha respondido al anuncio de González. En una entrevista para Radio Nacional, defendió que el voto socialista es necesario para frenar a la ultraderecha y afirmó: «Con el voto en blanco no se frena a la ultraderecha», enfatizando en las palabras pronunciadas por Felipe González meses atrás al confirmar que iba a votar en blanco. Finalmente, González confirmaba recientemente que ya había ejercido su derecho a voto.

Vicente Vallés pone el foco en la división socialista

El análisis de Vicente Vallés habla sobre este triángulo de disputas internas junto a los asuntos más destacados de la campaña electoral. La intervención del periodista refleja cómo las diferencias entre la actual dirección del PSOE y algunas de sus figuras más veteranas han terminado ocupando un espacio importante en el debate político, partiendo por sus diferencias.

A tan sólo cuatro días de las elecciones generales del 29-N, el enfrentamiento con Felipe González añade presión a una campaña en la que Pedro Sánchez busca movilizar al electorado socialista y evitar que el descontento interno se traduzca en una pérdida de votos.