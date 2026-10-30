Así queda el cuadro del Masters 1000 de París 2026: todos los cruces y rivales de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar

El Masters 1000 de París 2026 es uno de los torneos más importantes de fin de año. Los mejores tenistas se reúnen en la capital francesa para disputar el título que actualmente ostenta Jannik Sinner y que no podrá defender debido a su lesión en la rodilla.

Un campeonato que solo ha ganado un tenista español. David Ferrer venció en 2012 al polaco Jerzy Janowicz y de momento es el único de nuestro tenis que ha salido victorioso en la final. Carlos Alcaraz y Rafa Jódar buscan la segunda corona en tierras francesas.

Ambos están disputando un torneo ahora mismo previo a la gran competición de París, pero esta es toda la información que debes saber sobre su cuadro y los rivales que se encontrarán por el camino.

Cuándo es el Masters 1000 de París 2026

El Masters 1000 de París 2026 se celebrará del lunes 2 al domingo 8 de noviembre. El último Masters 1000 de la temporada reunirá a varios de los mejores tenistas del planeta. Se disputará en el reconocido Plénitude Arena.

Así queda el cuadro del Masters 1000 de París

El sorteo del cuadro del Masters 1000 de París 2026 se ha celebrado el viernes 30 de octubre a las 19:00 h. El último Masters 1000 del año reúne a la mayor parte del circuito ATP en busca de la corona de principios de noviembre, antes de disputar las ATP Finals en Bolonia.

Cuándo juega Carlos Alcaraz y posibles rivales

El Masters 1000 de París incluye a tenistas como Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, el siete veces campeón del torneo Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Arthur Fils, entre otros, además de los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. El tenista murciano actualmente está disputando el ATP 500 de Viena tras caer en el Masters 1000 de Shanghái, torneo que ganó Alejandro Davidovich al propio Jódar en la final.

Se espera que juegue entre el 2 y 4 de noviembre en la pista francesa. Su debut será ante Lehecka o Michelsen, curvas desde el inicio y el camino le llevará por Humbert, Berrettini o Nakashima; en cuartos Fils o Fritz; en semifinales podría cruzarse con Jódar o Davidovich en un duelo nacional o Medvedev; y en la final ante Zverev, De Miñaur, Shelton o Djokovic.

Cuándo juega Rafa Jódar y sus posibles rivales

Rafa Jódar quiere redimirse de la final del Masters 1000 de Shanghái conquistando la gloria en París. El tenista madrileño es uno de los nombres propios del cartel y rivales a batir. Junto a él estarán tenistas de la talla de Novak Djokovic, el número 1 del mundo, Alexander Zverev, Ben Shelton y muchos más. Se espera que debute entre el 2 y el 4 de noviembre.

Quedó eliminado del Swiss Indoors en Suiza por Valentin Vacherot. Jódar debutará en París ante un rostro conocido, el de Alejandro Tabilo. Será el quinto enfrentamiento del año entre ambos. Ruud en la siguiente ronda; Cobolli en tercera; Medvedev o Davidovich en cuartos; Alcaraz, Fritz o Fils en semifinales y Zverev, Djokovic, Shelton o De Miñaur en la final.

Estas son las fechas del torneo que se disputará en París: