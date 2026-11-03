Consulta los horarios, las fechas y dónde ver por televisión en directo el GP de Brasil del Mundial de Fórmula 1 2026 Kimi Antonelli se proclamó hace unos días campeón del Mundial de Fórmula 1 2026

Pese a que Kimi Antonelli ya es campeón del Mundial de Fórmula 1 2026 la emoción sigue vigente en el campeonato y este GP de Brasil va a ser frenético. Todavía no se sabe quién acompañará al italiano en el podio y en Interlagos se verá una buena lucha entre pilotos como Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc o Lando Norris, que tienen opciones de estar ahí arriba. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el país sudamericano.

Horarios del GP de Brasil: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de México, que corresponde a la vigésima jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se correrá en el Autódromo José Carlos Pace, también conocido como Interlagos. Kimi Antonelli llega con la resaca de haber ganado el campeonato, pero los amantes de la velocidad y de la adrenalina tienen que estar tranquilos porque todavía queda bastante emoción para ver quiénes acompañan al italiano en el podio.

Viernes 6 de noviembre

El viernes 6 de noviembre se presenta con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Brasil del Mundial de Fórmula 1 2026. Los pilotos como Max Verstappen, Charles Leclerc y compañía buscarán familiarizarse con el trazado de Interlagos para afrontar el sábado de la mejor manera.

Entrenamientos libres 1: 16:30 – 17:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 20:00 – 21:00 horas.

Sábado 7 de noviembre

Será el sábado 7 de noviembre cuando después de la última sesión de entrenamientos libres de este fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026 llegará la clasificación del GP de Brasil. No será nada fácil viendo lo visto, pero Fernando Alonso y Carlos Sainz intentarán llegar lo más lejos posible para tener una mejor marca de salida el domingo en Interlagos.

Entrenamientos libres 3: 15:30 – 16:30 horas

Clasificación del GP de Brasil: 19:00 – 20:00 horas.

Domingo 8 de noviembre

Ya el domingo 8 de noviembre terminará todo en el GP de Brasil con la prueba principal de este emocionante fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026. Habrá que ver qué pilotos son capaces de puntuar, ya que los George Russell, Lando Norris y compañía no se guardarán nada. La carrera está programada para que comience a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se darán un total de 71 vueltas a Interlagos.

GP de Brasil: 18:00 horas (71 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de Brasil de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país lo que ocurra durante el Mundial de Fórmula 1 2026 es Dazn. Los diferentes entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del GP de Brasil se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que es de pago y está en diferentes plataformas. Quienes lo tengan contratado podrán descargarse la aplicación un teléfono móvil, tablet o smart TV y así poder ver en streaming y en vivo online lo que suceda en Interlagos. Recordar que esta prueba no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Además, como es habitual durante todo el Mundial de Fórmula 1 2026, en la web de OKDIARIO te informaremos sobre todo lo que suceda a lo largo del fin de semana en el GP de Brasil. Narraremos en directo y en vivo online la clasificación y también la carrera del Gran Premio. Cuando termine cada prueba publicaremos sus respectivas crónicas y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en Interlagos, donde prestaremos especial atención a Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Dónde escuchar por la radio el GP de Brasil de F1

Todos los amantes de este deporte que no vayan a poder disfrutar por la televisión ni en directo ni en vivo online ni en streaming esta carrera del Mundial de Fórmula 1 2026 deben saber que podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, la Ser u Onda Cero conectarán con el GP de Brasil para narrar el minuto a minuto de lo que ocurra en Interlagos.

Circuito del GP de Brasil de F1

El Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos y ubicado en Sao Paulo, será el escenario donde se disputará la vigésima carrera del Mundial de Fórmula 1 2026 que es este GP de Brasil. El primer Gran Premio en este recinto fue en 1973 y es uno de los más históricos del Gran Circo. Mide 4,309 kilómetros y tiene un total de 15 curvas. Valtteri Bottas ha sido el más rápido en este trazado, ya que en 2018 detuvo el cronómetro en 1:10:540.