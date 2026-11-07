Clasificación GP de Brasil de F1, en directo: sigue la última hora del Mundial de Fórmula 1 2026 en tiempo real

El Mundial de Fórmula 1 2026 sigue quemando sus últimas etapas. Después de que Kimi Antonelli se proclamase campeón del mundo el pasado domingo en una ubicación icónica como el Autódromo Hermanos Rodríguez, este fin de semana la categoría reina desembarca en el circuito de Interlagos, recientemente renovado hasta 2035, donde este sábado tiene lugar la clasificación del Gran Premio de Brasil (19:00 horas). ¡Síguela en directo en OKDIARIO!