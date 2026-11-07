Clasificación GP de Brasil de F1, en directo: sigue la última hora del Mundial de Fórmula 1 2026 en tiempo real
Sigue en directo la clasificación del GP de Brasil y los resultados en vivo de los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz
El Mundial de Fórmula 1 2026 sigue quemando sus últimas etapas. Después de que Kimi Antonelli se proclamase campeón del mundo el pasado domingo en una ubicación icónica como el Autódromo Hermanos Rodríguez, este fin de semana la categoría reina desembarca en el circuito de Interlagos, recientemente renovado hasta 2035, donde este sábado tiene lugar la clasificación del Gran Premio de Brasil (19:00 horas). ¡Síguela en directo en OKDIARIO!
Tres sanciones en la parrilla
Leclerc, Hamilton y Pérez saldrán 10 posiciones por debajo de la que consigan en la clasificación. Esto abre alguna esperanza para los nuestros.
Resultados de los Libres 3
Estas han sido las posiciones y los tiempos de la última práctica que finalizaba hace alrededor de dos horas:
- Max Verstappen: 1:11.622
- Kimi Antonelli: 1:11.647
- Lando Norris: 1:11.753
- George Russell: 1:11.806
- Charles Leclerc: 1:11.896
- Oscar Piastri: 1:11.935
- Arvid Lindblad: 1:12.060
- Liam Lawson: 1:12.171
- Isack Hadjar: 1:12.213
- Gabriel Bortoleto: 1:12.644
- Pierre Gasly: 1:12.644
- Lewis Hamilton: 1:12.833
- Nico Hulkenberg: 1:12.865
- Franco Colapinto: 1:12.925
- Rafael Camara: 1:12.981
- Oliver Bearman: 1:13.109
- Alex Albon: 1:13.147
- Fernando Alonso: 1:13.171
- Carlos Sainz: 1:13.303
- Checo Pérez: 1:13.573
- Valtteri Bottas: 1:13.722
- Lance Stroll: 1:14.766
¿Qué podemos esperar de Alonso y Sainz?
Tristemente, estamos ante otra clasificación en la que pintan bastos para los pilotos españoles. Echando un ojo a lo ocurrido en los entrenamientos, todo apunta a que lo máximo a lo que aspiran Fernando Alonso y Carlos Sainz es avanzar a la Q2.
Ese es el techo para ambos, ya que tanto Aston Martin como Williams continúan muy lejos en cuanto a rendimiento de las escuderías de la zona media de la parrilla. Eso sí, Interlagos es un circuito que puede ofrecer alguna oportunidad extra para ellos por su amplia experiencia aquí.
¿Dónde ver la clasificación?
El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país lo que ocurra durante el Mundial 2026 es DAZN. La clasificación del GP de Brasil se podrá ver en directo por televisión a través del canal DAZN F1, que es de pago y está en diferentes plataformas.
Quienes lo tengan contratado podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así poder ver en streaming y en vivo online lo que suceda en Interlagos. Recordar que esta prueba no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.
¡Bienvenidos!
Aquí comienza nuestra retransmisión en directo de la clasificación del GP de Brasil. Media hora de previa por delante hasta que a las 19:00 se abra el pit-lane y arranque vigesimoprimera clasificación del año en la F1.
Problemas meteorológicos en Brasil
En las últimas horas ha llovido con intensidad en Interlagos. La previsión es que el trazado brasileño esté mojado a pocos minutos de empezar la clasificación, aunque es cierto que ahora ha salido el sol.