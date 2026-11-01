Kimi Antonelli se convierte en el campeón más joven de la historia de la F1

La juventud al poder en la Fórmula 1. En una era llena de nuevos talentos, Kimi Antonelli ya es la cabeza visible de esa generación tras haberse convertido este domingo en el campeón más joven de la historia de la categoría reina del deporte de motor. El piloto italiano, en su segunda temporada con Mercedes, ha ganado el Mundial con 20 años, dos meses y seis días, superando sobradamente a Sebastian Vettel, que logró el primero de sus cuatro campeonatos con 23 años, cuatro meses y 11 días.

Antonelli es el segundo piloto más joven de la parrilla de 2026 por detrás del debutante Arvid Lindblad (19 años) y forma parte del trío nacido a partir de 2005, el cual componen estos dos y Ollie Bearman. Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar (21 años ambos) nacieron en 2004. El hito del italiano es histórico y aventura una carrera extraordinaria en la F1.

Antonelli tuvo un año de debut en el que dejó más dudas que certezas. En 2025 fue séptimo con 150 puntos, menos de la mitad que su compañero, George Russell, al que se ha comido este año. El italiano ha caído de pie en el nuevo reglamento de la F1 y desde la segunda carrera le comió la tostada al británico, que en su quinta temporada con Mercedes ha desperdiciado su gran oportunidad de llevarse el título.

Antonelli se ha proclamado campeón a falta de cuatro carreras y con 140 puntos de diferencia sobre Russell, una paliza colosal. Así, ha logrado superar en juventud nada menos que a Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Emerson Fittipaldi o Michael Schumacher. Todos ellos fueron campeones del mundo más de una vez y el de Bolonia quiere seguir sus pasos.

Este domingo, con su tercer puesto en el Gran Premio de México, ha arrebatado a Lando Norris la corona de campeón y ha confirmado su dominio durante todo el Mundial. Antonelli, al que también le han acompañado la fortuna y el factor diferencial de tener el mejor coche, de largo, ha conseguido siete victorias, siendo el más reseñable el de Monza en su país, Italia, remontando desde la última posición hasta la primera. El joven Kimi ya se ha hecho mayor.