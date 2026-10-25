Antonelli acaricia el Mundial con la victoria en Austin: Albon perjudica a Alonso y Sainz 18º

El Gran Premio de Estados Unidos acaba de terminar y la carrera en Austin no ha dejado a nadie indiferente. La acción en Texas se hizo notar desde la primera vuelta, con los Ferrari adelantando a Max Verstappen y el neerlandés devolviéndoselos en la siguiente vuelta. Finalmente, Andrea Kimi Antonelli se ha echo con la victoria tras una gran gestión de la degradación, aunque el italiano tendrá que esperar para celebrar el Mundial. Charles Leclerc y Max Verstappen completan el podio.

Fernando Alonso afrontaba el domingo con expectativas de conseguir puntos, ya que partía desde la 12ª posición gracias a las sanciones. Sin embargo, su carrrera estuvo condicionada desde el principio por un toque de Alex Albon en la primera vuelta, que le dejó en la 17ª posición. Pese a los daños en el monoplaza, el asturiano consiguió remontar y estirar al máximo el neumático blando, lo que le permitió estar en puntos de forma temporal. No obstante, tuvo muchos problemas con el tráfico tras la parada y ha tenido que conformarse con la 16 pª plaza.

El choque del tailandés ha pasado desapercibido para la FIA, pese a que la acción se podía haber evitado perfectamente. El piloto de Williams se tiró por el interior sin espacio en la curva 11. Además, su contacto también perjudicó a Esteban Ocon, que se llevó un choque del AMR26 del bicampeón del mundo.

Andrea Kimi Antonelli aprovecho la pelea entre Verstappen y los Ferrari para abrir hueco. El italiano exprimió al máximo el Mercedes y decidió parar antes que sus rivales. Charles Leclerc intentó aguantar, pero no pudo retener al líder del Mundial, que le atacó en la vuelta 32 con el neumático duro nuevo. La gestión de los de Toto Wolff con la degradación en pista ha sido determinante.

Bandera amarilla de última hora

Un accidente de última hora de Valtteri Bottas hizo saltar todas las alarmas. El Virtual Safety Car podía haber concedido una oportunidad, pero a Antonelli no le tembló el pulso y consiguió asegurar el triunfo. La bandera amarilla se retiró a falta de dos vueltas para el final. Fernando Alonso lo aprovechó al máximo y consiguió adelantar a Alex Albon, lo que le permitió quitarse una espina personal con el tailandés, que condicionó su carrera.

Carlos Sainz no ha tenido un fin de semana fácil. El ritmo del Williams ha dejado mucho que desear en Austin, algo que dejó a sus dos coches fuera en la Q1. El domingo comenzó de forma más esperanzadora, con el madrileño avanzando desde el puesto 19 hasta el 15. Sin embargo, el ritmo monoplaza fue incapaz de conseguir con el paso de las vueltas.

Antonelli cada vez más cerca del Mundial

Lewis Hamilton y George Russell no perdonaron, aunque ambos rozaron sus posiciones límites. El piloto de Ferrari quedó en cuarta posición pese a una buena salida. El compañero del italiano no pudo mejorar la octava plaza y confirma sus malas sensaciones en la recta final de temporada. El campeonato está prácticamente sentenciado y podría decidirse definitivamente en el Gran Premio de México.

Austin vuelve a demostrar que los circuitos clásicos aportan un valor diferencial en la Fórmula 1. El espacio para adelantar y ver algo más la capacidad de encontrar los espacios es algo que suele brillar por su ausencia en las pistas urbanas. Texas cierra un fin de semana de grandes sorpresas y acción en pista, con una primera vuelta que ha sido completamente determinante.