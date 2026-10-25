Carrera de Fórmula 1 hoy en directo | Horario, dónde ver por TV y online en vivo, clasificación y última hora del GP de Estados Unidos de F1 en Austin

Ya está configurada la parrilla de salida para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos de F1, que arrancará a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). El orden de los 22 pilotos ha quedado establecido tras la clasificación celebrada en el circuito de las Américas. Andrea Kimi Antonelli se llevó la pole tras ganarle el duelo a Max Verstappen. El italiano puede convertirse en el campeón del mundo de 2026 si Hamilton y Russell no consiguen las posiciones mínimas para seguir en la pelea.

Fernando Alonso logró un milagroso pase a la Q2 después de imponerse al Haas de Esteban Ocon. Carlos Sainz no tuvo opciones con el Williams, que ha tenido problemas durante todo el fin de semana. Las sanciones también deben tenerse en cuenta, ya que la FIA penalizó a Franco Colapinto, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto por cambiar piezas de su unidad de potencia.

Primera bola de Mundial para Antonelli, líder del Mundial con 340 puntos, 102 más que Russell y con 111 sobre Hamilton, que será matemáticamente campeón del mundo este mismo domingo si gana la carrera, su vecino de garajes no pasa del noveno puesto; y Sir Lewis no mejora un quinto en Las Américas. Se convertiría en el campeón más joven de todos los tiempos y en el tercer italiano en ganar el Mundial de Fórmula 1. Exactamente 73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari.

Si no lo consigue este domingo, tendrá una nueva oportunidad de festejar título el próximo fin de semana, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Y muchísimo se le tendrían que torcer las cosas a Kimi para que no salga campeón del mundo del paulista circuito de Interlagos, en Brasil, una semana más tarde. Antonelli ante su destino. Primera carrera de mundial. Tomen asiento.