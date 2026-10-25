Albon destroza la carrera de Alonso en Austin: se tira sin espacio y choca contra él en la salida

El Gran Premio de Estados Unidos acaba de empezar y la polémica ya está sembrada. La primera vuelta de Austin ha sido una locura y Fernando Alonso ha sido uno de los más perjudicados. En la curva once, Alex Albon se ha tirado por el interior sin espacio y se ha tocado con el bicampeón del mundo, que ha salido rebotado y también se ha chocado con el Haas de Esteban Ocon. El piloto salía en la 12ª posición y ha caído hasta la 17ª.

El asturiano afrontaba el domingo con expectativas de conseguir puntos, ya que solo tenía ganar dos puestos para alcanzar el top 10. La acción no deja lugar a dudas, el tailandés fue demasiado optimista a la hora de adelantar. Las consecuencias para el Aston Martin fueron más allá de las posiciones iniciales, ya que el lateral del chasis se quedó visiblemente afectado.

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Las complicaciones para los de Silverstone llegan en un fin de semana que afrontaban con mayor optimismo. El ritmo del AMR26 había sido más competitivo que habitualmente, pero el desarrollo de la carrera ha hecho que sumar puntos parezca extremadamente complicado. Pese a ello, Alonso ha conseguido remontar hasta la 14ª posición, adelantando a Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y el propio Alex Albon.

La pasividad de la FIA ante esta acción temeraria está siendo sorprendente. Hasta este momento de la carrera, los comisarios no están investigando el choque para imponer una posible sanción. El asturiano ha estallado por radio después de sufrir un toque completamente innecesario: «El coche está dañado, jodidos idiotas».

Alonso pierde una oportunidad de oro

Nada es imposible y aún queda mucha carrera, pero Alonso necesita pasar a Nico Hülkenberg, Arvid Lindblad, Esteban Ocon y Oscar Piastri. Su primer rival cuenta con una gran ventaja, con más de cuatro segundos de diferencia. Antonelli ha sido el piloto que más ha aprovechado el caos inicial, el italiano se ha mantenido en primera posición y le saca más de 10 segundos a Verstappen. El italiano puede ganar el Mundial si George Russell y Lewis Hamilton no alcanzan los puestos mínimos.