Así queda la parrilla de salida para el GP de Estados Unidos de F1 2026 tras la clasificación en Austin

Ya está configurada la parrilla de salida para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, que arrancará a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). El orden de los 22 pilotos ha quedado establecido tras la clasificación celebrada en el circuito de las Américas. Andrea Kimi Antonelli se llevó la pole tras ganarle el duelo a Max Verstappen. El italiano puede convertirse en el campeón del mundo de 2026 si Hamilton y Russell no consiguen las posiciones mínimas para seguir en la pelea.

Fernando Alonso logró un milagroso pase a la Q2 después de imponerse al Haas de Esteban Ocon. Carlos Sainz no tuvo opciones con el Williams, que ha tenido problemas durante todo el fin de semana. Las sanciones también debe tenerse en cuenta, ya que la FIA penalizó a Franco Colapinto, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto por cambiar piezas de su unidad de potencia.

Parrilla de salida del GP de Estados Unidos de F1