Antonelli se acerca al Mundial con la pole de Austin: Alonso firma una Q2 milagrosa y Sainz sufre con Williams

Las cartas ya están echadas en el Gran Premio de Estados Unidos. La carrera de este domingo promete, con Ferrari, Red Bull y Mercedes en la pelea. Andrea Kimi Antonelli se ha llevado la pole y saldrá justo por delante de Max Verstappen e Isack Hadjar. Los españoles han vuelto ha tener dificultades, pero Fernando Alonso ha logrado clasificarse a la Q2 después de exprimir el Aston Martin, con un pase milagroso tras superar al Haas de Esteban Ocon. El asturiano ha terminado en la 15ª posición después de que la FIA le quitara una vuelta a Oliver Bearman por límites de pista.

El final ha dejado a los espectadores pegados a la pantalla. Los de Brackley empezaron a mostrarse en la Q3, mientras que los de Maranello fueron perdiendo fuelle. El neerlandés tuvo problemas de agarre, algo que no le ha permitido encontrar la excelencia total. Finalmente, con un gran segundo sector. Su compañero de equipo está en apuros, ya que parte séptimo.

Fernando Alonso ha vuelto a demostrar que tiene la capacidad de exprimir al máximo el AMR26, tanto que parece que el monoplaza reacciona, ya que ha soltado algunas llamas tras terminar la primera sesión.. El asturiano supera semana tras semana a su compañero de equipo y consigue llevar el coche a un nivel superior. Sin embargo, Aston Martin sigue sufriendo con el motor Honda, que es incapaz de alcanzar el rendimiento de la competencia. Pese a ello, el piloto ha conseguido meter el coche en una Q2 muy meritoria.

Antonelli no lo va a tener fácil para convertirse en campeón del mundo este fin de semana. Red Bull ha demostrado que puede dominar en las Américas y las buenas sensaciones de Max Verstappen siguen en aumento. Además, el italiano no depende de sí mismo y necesita que la combinación de puntos sea favorable, si gana la carrera George Russell estaría obligado a quedar al menos en el noveno puesto y Lewis Hamilton el quinto.

Días duros para Carlos Sainz

El piloto no ha podido mejorar las malas sensaciones que arrastra durante todo el fin de semana. Williams lo está teniendo especialmente difícil en Austin. Ambos monoplazas han peleado con Cadillac por evitar la última posición durante los Libres, algo que se ha repetido en la clasificación. El madrileño partirá desde la 19º posición, justo por delante de su compañero.

La última vuelta del ex de Ferrari prometía, pero una salida de pista en el tercer sector arruinó su mejor intento. La escudería de Grove necesita un cambio de cara a la temporada 2027. El final de la campaña está dejando al equipo en una posición muy delicada cada fin de semana.

La parrilla de salida tiene varios aspectos a tener en cuenta. La FIA penalizó a Franco Colapinto, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto por cambiar piezas de su unidad de potencia. El argentino pierde diez posiciones, el brasileño veinte y el neozelandés cinco. El piloto de Racing Bulls ha mostrando un gran rendimiento en la clasificación, lo que le ha permitido llegar a la Q3, sin embargo, tendrá que salir fuera del top 10.