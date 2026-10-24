Charles Leclerc cierra un viernes perfecto en Austin: Alonso puede pensar en la Q2 y Sainz se estanca

El Gran Premio de Estados Unidos ya ha arrancado y las conclusiones del viernes vuelven a ser duras para los españoles, sobre todo para Carlos Sainz. El fin de semana en Austin puede pasar a la historia del Gran Circo, ya que Andrea Kimi Antonelli puede ganar el Mundial si queda primero y Russell no mejora el noveno puesto. Sin embargo, el italiano no ha podido imponerse en las dos sesiones de libres, donde ha destacado el ritmo de Charles Leclerc.

Fernando Alonso sigue sufriendo con la falta de rendimiento del AMR26 y el motor Honda, pero en las Américas puede competir en la zona media. El asturiano ha tenido problemas de potencia desde la primera curva, algo que ha notificado por radio. El ritmo de la primera sesión rozó el top 10 y hacía pensar que la Q2 era posible. La mejora del resto fue más palpable en Libres 2, lo que le ha dejado en el 16º puesto. Por lo tanto, el piloto tiene motivos para pronosticar el pase de la Q1 si todo sale bien.

Woahhh! 😱 This was a rather close moment between George Russell and Charles Leclerc – and the incident has been noted by the stewards ⚠️ #F1 #USGP https://t.co/MmJGNa5gfX — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

Carlos Sainz ha tenido un desempeño menos vistoso. El Williams lo está teniendo especialmente complicado en Austin. El madrileño y Alex Albon se han presentado con un mono de superhéroe, ya que la escudería ha hecho una colaboración especial con Marvel. Más allá de la estética, los resultados son muy negativos para el equipo. El ex de Ferrari no ha podido mejorar la 19ª plaza.

Los Libres 1 han mostrado una gran duelo entre Max Verstappen y Charles Leclerc. Finalmente, el monegasco se ha llevado el mejor tiempo de la sesión con un 1’36″052, su rival de Red Bull ha sido 0’084 segundos más lento. Mercedes ha tenido un perfil más bajo, ya que también han estado por detrás del McLaren de Lando Norris. En el duelo interno de los de Toto Wolff, George Russell se ha llevado el primer asalto del fin de semana, pero no ha podido mantenerlo.

Antonelli empieza a mostrarse

El italiano no quiso arriesgar durante la primera prueba. Sin embargo, el aspirante al Mundial se puso manos a la obra en los siguientes 60 minutos. El ritmo de su monoplaza se ha impuesto al de su compañero de equipo, aunque Charles Leclerc ha vuelto a ser el más rápido y cierra un viernes perfecto. Ferrari y Red Bull han dejado claro que pueden competir en Austin.