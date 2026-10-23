Susto tremendo del hijo de Toto Wolff: un kart le pasa por encima de la cabeza en plena carrera

El karting puede verse más seguro al no alcanzar velocidades tan elevadas, pero los deportes de motor siempre tienen el riesgo como principal protagonistas. Jack Wolff, hijo de Toto Wolff, ha tenido un accidente aparatoso accidente este viernes, mientras disputaba la IAME Warrior Final. El kart de uno de sus rivales perdió el control y le pasó justo por encima de la cabeza. La acción ha hecho saltar todas las alarmas, pero todo ha quedado en un susto tras recibir atención médica leve.

La mentalidad de piloto puede forjarse muy pronto, incluso con nueve años. El pequeño de los Wolff ha dejado claro que quiere competir mañana, después de que los especialistas hayan considerado que no hay ninguna lesión de gravedad. El joven lo lleva en la sangre, además de ser el hijo del jefe de Mercedes en la F1, su madre, Susie Wolff, es la directora de la F1 Academy.

Eye-opening crash in karting involving Toto Wolff’s son, Jack, today. He’s the one the kart goes over… Thankfully, he’s fine, although he did need some minor treatment after walking away. He’s adamant he’s racing again tomorrow, so he’s showing some early tenacity… #F1 https://t.co/ZBaTyIjfrD — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) October 23, 2026

Toto Wolff se ha llevado un gran susto en un momento completamente inesperado. El dirigente se enfrenta a un fin de semana que puede ser histórico en el Gran Premio de Estados Unidos, ya que Andrea Kimi Antonelli podría convertirse en campeón del mundo si gana la carrera y George Russell queda en la novena posición o inferior.

Las obligaciones profesionales y ejercer la labor de padre nunca ha sido un problema para el jefe de Mercedes. El pasado 25 de septiembre, se ausentó del Gran Premio de Azerbaiyán para acompañar a su hijo a una competición de karting. Además, aquella carrera también se disputó en Viterbo, Italia, el mismo lugar donde ha sufrido el accidente.

La carrera más importante de su corta carrera

Jack Wolff está dando sus primeros pasos como piloto, pero ya ha demostrado que tiene carácter al dejar claro que quiere correr mañana. En el caso de tener un resultado exitoso, el contexto lo convertiría en el más importante de su breve trayectoria. El joven compite en X30 Mini en esta prueba internacional, donde se compite con el mismo fabricante.