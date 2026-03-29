Mercedes no perdona a Antonelli su error en la salida: «A la autoescuela para que suelte el embrague»

Kimi Antonelli tiene ángel y se le volvió a aparecer en Japón. Un Safety Car, cuando lideraba el GP antes de su primera parada, le dio un pit stop gratis y le sirvió en bandeja la victoria. Era el piloto con más ritmo y lo demostró, pero sin esa suerte la carrera seguramente habría sido diferente tras la mala salida. Precisamente por eso, Mercedes regañó al joven piloto italiano porque perdió cinco posiciones en la salida por soltar tarde el embrague.

Toto Wolff habló tras la carrera y se mostró muy feliz por el triunfo de su piloto, que se pone líder del Mundial, pero no le perdona su error en la salida del GP de Japón de F1: «Su pilotaje ha sido muy bueno, sin duda. La salida no ha sido buena, le tendremos que mandar a la autoescuela para que sepa soltar el embrague», señaló el jefe del equipo Mercedes. Antonelli salía desde la pole y llegó a la curva uno sexto, por detrás de Russell, los dos McLaren y los dos Ferrari. Pero tuvo la suerte de que apareció el Safety Car en el momento idóneo, cuando lideraba la carrera al haber parado todos los rivales que tenía por delante.

No obstante, Toto reconoció en DAZN que Antonelli «ha sido rápido cuando importaba» y lamentó la parada que penalizó a Russell: «Hemos tenido que parar a George un poco antes para asegurarnos de que Leclerc no le quitara el puesto, y eso ha supuesto la diferencia». Lo hicieron para protegerse del monegasco y justo después de salir de boxes se estrelló Bearman y salió el Safety Car.

Antonelli, nuevo líder y Mercedes le protege

Preguntado por qué le cuesta tanto al Mercedes adelantar en tráfico y luego tiene tanto ritmo para abrir hueco, Toto Wolff respondió: «Hay dos factores. Las salidas son difíciles para nosotros y, además, todo el mundo aprende a usar la energía. En tráfico no tenemos esa diferencia. Se está convirtiendo en carrera pura, muy emocionante. Se puede ver cuándo alguien ahorra energía y cuándo la despliega».

Ahora le va a tocar calmar a un Kimi Antonelli enrachado que suma ya dos victorias. Aunque a Toto Wolff no le hace ninguna gracia que le hablen al piloto de 19 años del campeonato, pese a que se ha puesto líder tras su victoria en Suzuka: «Así es. Ya le van a estar hablando en rueda de prensa sobre el campeonato y no deberían hacer esto. Son dos victorias, quedan 19 carreras y queda mucho tiempo para ganar y perder. Necesita seguir haciendo un buen trabajo».

El jefe de Mercedes no quiere ni oír hablar de luchar por el título hasta la última carrera del Mundial, en Abu Dabi: «Se podrá hablar del campeonato en Abu Dabi, y para eso queda muchísimo. No ha pasado nada, no hemos hecho ni un 20% de la temporada».