Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras la carrera del GP de Japón
Antonelli se convierte en el líder más joven de la historia... y lo será hasta Miami
Supera a su compañero, Russell, que se quedó sin victoria ni podio en el circuito de Suzuka
Lea aquí nuestra crónica de la carrera
Kimi Antonelli se convirtió este domingo en el líder más joven de la historia de la Fórmula 1 con su victoria en el Gran Premio de Japón, con la que ascendió al primer puesto de la clasificación del Mundial 2026. El piloto italiano adelanta a George Russell, que se quedó sin triunfo ni podio tras la mala suerte con el coche de seguridad. Oscar Piastri fue segundo y Charles Leclerc tercero con un carrerón en el circuito de Suzuka.
Carlos Sainz volvió a su normalidad este año, es decir, no puntuar con este Williams, y Fernando Alonso consiguió acabar una carrera tras abandonar en Australia y China por el motor Honda del Aston Martin. Mercedes sigue arriba en la tabla de constructores y McLaren está algo más cerca de Ferrari después de que tanto Piastri como Lando Norris superasen a Leclerc y a Lewis Hamilton, respectivamente.
Clásificación de la Fórmula 1 tras Japón
- Kimi Antonelli: 72 puntos
- George Russell: 63
- Charles Leclerc: 49
- Lewis Hamilton: 41
- Lando Norris: 25
- Oscar Piastri: 21
- Oliver Bearman: 17
- Pierre Gasly: 15
- Max Verstappen: 12
- Liam Lawson: 10
- Arvid Lindblad: 4
- Isack Hadjar: 4
- Gabriel Bortoleto: 2
- Carlos Sainz: 2
- Esteban Ocon: 1
- Franco Colapinto: 1
- Nico Hülkenberg: 0
- Alex Albon: 0
- Valtteri Bottas: 0
- Checo Pérez: 0
- Fernando Alonso: 0
- Lance Stroll: 0
Tabla de constructores
- Mercedes: 135
- Ferrari: 90
- McLaren: 46
- Haas: 18
- Alpine: 16
- Red Bull: 16
- Racing Bulls: 14
- Audi: 2
- Williams: 2
- Cadillac: 0
- Aston Martin: 0