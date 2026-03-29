MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2026: GP DE JAPÓN

Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras la carrera del GP de Japón

Antonelli se convierte en el líder más joven de la historia... y lo será hasta Miami

Supera a su compañero, Russell, que se quedó sin victoria ni podio en el circuito de Suzuka

Lea aquí nuestra crónica de la carrera

clasificación Fórmula 1 Japón
Kimi Antonelli con el trofeo de Japón. (Getty)
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Kimi Antonelli se convirtió este domingo en el líder más joven de la historia de la Fórmula 1 con su victoria en el Gran Premio de Japón, con la que ascendió al primer puesto de la clasificación del Mundial 2026. El piloto italiano adelanta a George Russell, que se quedó sin triunfo ni podio tras la mala suerte con el coche de seguridad. Oscar Piastri fue segundo y Charles Leclerc tercero con un carrerón en el circuito de Suzuka.

Carlos Sainz volvió a su normalidad este año, es decir, no puntuar con este Williams, y Fernando Alonso consiguió acabar una carrera tras abandonar en Australia y China por el motor Honda del Aston Martin. Mercedes sigue arriba en la tabla de constructores y McLaren está algo más cerca de Ferrari después de que tanto Piastri como Lando Norris superasen a Leclerc y a Lewis Hamilton, respectivamente.

Clásificación de la Fórmula 1 tras Japón

  1. Kimi Antonelli: 72 puntos
  2. George Russell: 63
  3. Charles Leclerc: 49
  4. Lewis Hamilton: 41
  5. Lando Norris: 25
  6. Oscar Piastri: 21
  7. Oliver Bearman: 17
  8. Pierre Gasly: 15
  9. Max Verstappen: 12
  10. Liam Lawson: 10
  11. Arvid Lindblad: 4
  12. Isack Hadjar: 4
  13. Gabriel Bortoleto: 2
  14. Carlos Sainz: 2
  15. Esteban Ocon: 1
  16. Franco Colapinto: 1
  17. Nico Hülkenberg: 0
  18. Alex Albon: 0
  19. Valtteri Bottas: 0
  20. Checo Pérez: 0
  21. Fernando Alonso: 0
  22. Lance Stroll: 0

Tabla de constructores

  1. Mercedes: 135
  2. Ferrari: 90
  3. McLaren: 46
  4. Haas: 18
  5. Alpine: 16
  6. Red Bull: 16
  7. Racing Bulls: 14
  8. Audi: 2
  9. Williams: 2
  10. Cadillac: 0
  11. Aston Martin: 0

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