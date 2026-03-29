Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras la carrera del GP de Japón

Kimi Antonelli se convirtió este domingo en el líder más joven de la historia de la Fórmula 1 con su victoria en el Gran Premio de Japón, con la que ascendió al primer puesto de la clasificación del Mundial 2026. El piloto italiano adelanta a George Russell, que se quedó sin triunfo ni podio tras la mala suerte con el coche de seguridad. Oscar Piastri fue segundo y Charles Leclerc tercero con un carrerón en el circuito de Suzuka.

Carlos Sainz volvió a su normalidad este año, es decir, no puntuar con este Williams, y Fernando Alonso consiguió acabar una carrera tras abandonar en Australia y China por el motor Honda del Aston Martin. Mercedes sigue arriba en la tabla de constructores y McLaren está algo más cerca de Ferrari después de que tanto Piastri como Lando Norris superasen a Leclerc y a Lewis Hamilton, respectivamente.

Clásificación de la Fórmula 1 tras Japón

Kimi Antonelli: 72 puntos George Russell: 63 Charles Leclerc: 49 Lewis Hamilton: 41 Lando Norris: 25 Oscar Piastri: 21 Oliver Bearman: 17 Pierre Gasly: 15 Max Verstappen: 12 Liam Lawson: 10 Arvid Lindblad: 4 Isack Hadjar: 4 Gabriel Bortoleto: 2 Carlos Sainz: 2 Esteban Ocon: 1 Franco Colapinto: 1 Nico Hülkenberg: 0 Alex Albon: 0 Valtteri Bottas: 0 Checo Pérez: 0 Fernando Alonso: 0 Lance Stroll: 0

Tabla de constructores